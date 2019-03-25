Reuters узнал об обещании Мэй уйти в отставку в случае одобрения Brexit 2 25.03.2019, 15:49

Фото: Flickr

Премьер Великобритании могла пообещать уйти в обмен на одобрение ее предложение.

Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за ее сделку с ЕС по Brexit. Об этом рассказал политический обозреватель Роберт Пестон агентству Reuters, пишет РБК.

«Мне достоверно известно, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», — рассказал Пестон.

Ранее The Sunday Times узнала, что кабинет британского премьер-министра готовит против Терезы Мэй «заговор» с целью отстранения ее от власти.