Театр абсурда: коммунальщики на строительном кране приехали снимать бело-красно-белый флаг 8 25.03.2019, 16:53

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Флаг вывесил в окне минской квартиры Витовт Сивчик.

Журналист «Белсата» и радио «Рацыя» Витовт Сивчик вывесил у себя в окне напротив площади Победы бело-красно-белый флаг. Он провисел три часа, прежде чем к дому приехал подъемный кран, люди на котором пытались снять или спилить древко с флагом. Витовт Сивчик вел трансляцию происходящего у себя в фейсбуке, пишет tut.by.

Флаг провисел около трех часов, после чего в двери начали стучать неизвестные, а к дому подъехал кран.

По словам Сивчика, он сейчас дома на больничном после операции на ноге и ему сложно передвигаться по квартире. Он рассказал, что люди внизу не представились, а лишь прокричали: «Снимай флаг! Он не государственный!»

Когда люди на кране с пилой поднялись к его окну, он снял флаг.

— Яны дагэтуль знаходзяцца пад маім домам. Чакаю, пакуль ад’едуць, тады зноў вывешу, — сказал журналист в 15.40.