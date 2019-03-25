Театр абсурда: коммунальщики на строительном кране приехали снимать бело-красно-белый флаг

Театр абсурда: коммунальщики на строительном кране приехали снимать бело-красно-белый флаг8
- 25.03.2019, 16:53
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Флаг вывесил в окне минской квартиры Витовт Сивчик.
Журналист «Белсата» и радио «Рацыя» Витовт Сивчик вывесил у себя в окне напротив площади Победы бело-красно-белый флаг. Он провисел три часа, прежде чем к дому приехал подъемный кран, люди на котором пытались снять или спилить древко с флагом. Витовт Сивчик вел трансляцию происходящего у себя в фейсбуке, пишет tut.by.
Флаг провисел около трех часов, после чего в двери начали стучать неизвестные, а к дому подъехал кран.
По словам Сивчика, он сейчас дома на больничном после операции на ноге и ему сложно передвигаться по квартире. Он рассказал, что люди внизу не представились, а лишь прокричали: «Снимай флаг! Он не государственный!»
Когда люди на кране с пилой поднялись к его окну, он снял флаг.
— Яны дагэтуль знаходзяцца пад маім домам. Чакаю, пакуль ад’едуць, тады зноў вывешу, — сказал журналист в 15.40.