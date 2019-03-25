В репортаж о Бабиче попал «кошелек» Лукашенко 2 25.03.2019, 20:06

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Михаил Бабич

Российский посол продолжает «инспектировать» предприятия Беларуси.

Российский пропагандистский телеканал «Россия 24» показал репортаж о рабочих буднях российского посла в Беларуси Михаила Бабича, пишет «Салiдарнасць».

Учитывая то, какие заявления звучали со стороны российского посла совсем недавно, репортаж «России 24» также можно было бы назвать достаточно нейтральным. Но и в нем можно найти несколько прозрачных намеков белорусской стороне. Отметим несколько характерных моментов.

Сюжет начинается с краткого описания обычного дня дипломата: «Ранняя утренняя пробежка, потом рабочий кабинет в консульстве, затем цех завода, а после — еще и участие в совещании по культуре. Все это будни дипломатического работника».

С первых секунд в кадре появляется посол Бабич, бегущий вдоль Свислочи в куртке с надписью «Team Putin» («Команда Путина»).

Чуть позже съемочная группа попадает в кабинет посла, доступ к которому открыт далеко не для всех сотрудников представительства.

Затем Бабич интригует зрителей, дав корреспондента подержать в руках папку с грифом «Совершенно секретно», содержание которой доступно «очень ограниченному кругу лиц». В папке ежедневные отчеты для посла.

Подведя журналиста к карте Беларуси, посол объясняет ему значение нашей страны:

— Здесь совершенно понятным становится экономическое и военно-политическое значение Беларуси в европейском аспекте. Вот Украина, вот Прибалтика, а это транзитные пути, газопроводы, нефтепроводы.

Далее в сюжете рассказывается о визитах Бабича на БелАЗ и «Амкодор». Автор репортажа подчеркивает, что белорусская техника производится из российских материалов и комплектующих.

Дают слово и владельцу «Амкодора» Александру Шакутину, спросив его, почему он выбрал Россию для создания зарубежного производства. Вот его ответ:

— Банально скажу, но это наши братья. Я не чувствую, что работаю в России, я работаю в родном отечестве, союзе России и Беларуси.

В ЕС Шакутина считают «личным кошельком Александра Лукашенко». «Я расцениваю это как признание меня руководителем, который вносит важный вклад в развитие экономики Беларуси и является патриотом своей страны», — комментирует он ситуацию.

Тему энергетики автор сюжета предложил обойти стороной, напомнив все же, что «Росатом» достраивает в Беларуси на границе с Литвой «так необходимую белорусской экономике АЭС».

Далее следует подводка к теме противников союза Беларуси и России. Достается и некоторым белорусским независимым СМИ, работающим из-за рубежа. Им автор сюжета приписывает запугивание своей аудитории тем, что Россия готовится захватить Беларусь.

На вопрос о том, кто и зачем это делает, Бабич ответил:

— Это понятно не только мне, но и большинству руководителей Беларуси, президенту страны. Понятно, что есть силы, которые не заинтересованы в развитии отношений России и Беларуси, не заинтересованы в углублении уровня интеграции.

В конце сюжета говорится об укреплении культурных связей между двумя странами. Сообщается, что в Доме Москвы после реконструкции появятся клубы журналистов, политологов и молодых дипломатов.

Когда речь заходит о Координационном центре российских соотечественников, в кадр попадают лидер руководитель объединения «Русь молодая» Сергей Лущ и бывший витебский чиновник Андрей Геращенко, уволенный с госслужбы за отказ признавать независимость Беларуси. В свое время Александр Лукашенко назвал его диверсантом.

Сюжет вышел вскоре после скандала, спровоцированного интервью Бабича российскому агентству РИА Новости. В нем он заявил, что все разговоры об угрозе суверенитету Беларуси могут быть избирательной технологией под названием «мобилизация электората путем формирования образа врага».

Спустя неделю МИД России дал оценку перепалке между внешнеполитическим ведомством Беларуси и Бабичем, выступив со сдержанным комментарием.