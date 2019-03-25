Экс-баскетболист сборной Беларуси: Официально я пока что настоящий тунеядец 25.03.2019, 20:55

Александр Куль

Александр Куль остался не у дел, столько сделавший для белорусского баскетбола.

Бывший центровой сборной Беларуси Александр Куль в беседе с корреспондентом "ПБ" признался, что на данный момент он официально почти что тунеядец, сообщает pressball.by.

После окончания игровой карьеры в "Минске-2006", с которым Куль стал четырехкратным чемпионом страны, зарекомендовал себя успешным менеджером. Да и креативное название "Цмокi- Мiнск" — его рук дело. Однако обстоятельства сложились так, что стан "драконов" пришлось покинуть. Пробовал себя проявить в "Falcon Club", но сотрудничество, увы, долгоиграющим не вышло. Сегодня Александр на перепутье.

- Ты по-прежнему безработный или что-то уже нашел?

- Ха, официально пока что настоящий тунеядец. Обличающие документы еще не пришли, но есть перспектива, что в ближайшем будущем пополню эти ряды.

- Прискорбно, что не у дел человек, столько сделавший для отечественного баскетбола.

- Здесь, как у медали, две стороны. Можно сказать: плохо, что такого крутого специалиста не ценят. А можно по-другому: его опыт и специализация не подходят организациям, которые могли бы предложить работу.

- В последнее время ты был руководителем фитнес-клуба и академии тенниса и сквоша в "Falcon Club". Почему сотрудничество прервалось?

- Меня туда, скорее всего, брали как кризис-менеджера. То есть человека, который придет, все поменяет — и сразу посыплется дождь из золотых монет. Мое видение ситуации было несколько иным. С теми целями, которые устанавливают инвесторы — а они не соотносятся с возможностями людей в нынешней экономической ситуации в стране — нереально все круто развернуть. Я считал, что сейчас, может, лучше немного недобрать, но спланировать и получать реальные результаты в более долгой перспективе. У руководителя же была другая точка зрения: нужно решить все горящие вопросы, не забывая о долгосрочных. Поэтому и расстались. По-джентльменски.