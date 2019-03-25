Германия учредила парламентскую ассамблею с Францией 25.03.2019, 21:43

В Париже начался первый саммит франко-германской парламентской ассамблеи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В совместном саммите приняли участие 50 депутатов Бундестага и 50 законодателей из нижней палаты парламента Франции. Президент Бундестага Вольфганг Шойбле и президент Национальной ассамблеи Ричард Ферран подписали акт о создании нового формата сотрудничества.

Шойбле заявил, что это подчеркивает обязательство двух стран закрепить сотрудничество в европейском контексте.

"Германия и Франция несут особую ответственность за Европу", - сказал президент Бундестага, добавив, что новая ассамблея не повредит и не отменит суверенитета любой нации.

Ассамблея будет собираться дважды в год. Она будет принимать совместные резолюции в Национальную Ассамблею и Бундестаг, которые не будут иметь обязывающей юридической силы.

22 января через 56 лет после подписания Елисейского договора - первого договора о дружбе между Германией и Францией - канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества. В рамках Ахенского договора Франция и ФРГ обязались расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.