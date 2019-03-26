Белорусских бизнесменов переманивают в Смоленск 5 26.03.2019, 10:06

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Пока белорусские власти говорят об «ИТ-стране», реальный капитал уходит за границу.

Пока китайские инвесторы штампуют проекты в «Великом камне», а европейцы и американцы вкладываются в блокчейн-технологии и криптовалюту в ПВТ, белорусские представители реального сектора пополняют ряды резидентов индустриального парка «Феникс» на территории соседней Смоленщины.

Как выяснило «Завтра твоей страны», половина компаний-резидентов «Феникс» создана гражданами Беларуси.

Пока количество резидентов областного парка, правда, немногочисленно – с учетом очередного прибавления в марте этого года реализовывать проекты в рамках «Феникса» намерены четыре юрлица и один индивидуальный предприниматель.

Возведением индустриального парка Администрация Смоленской области занимается с 2015 года. Он расположен в северной части Смоленска на площади 71,87 гектаров, из которых резидентам предполагается передать 38 гектаров. Власти взяли на себя обязательства подготовить необходимую инфраструктуру, возведением которой активно занимаются в последние годы.

Первым резидентом в начале 2017 года стала компания «Алвидпроф». Власти Смоленской области рассчитывают, что льготные условия деятельности, предоставляемая инфраструктура и выгодное географическое положение привлекут новых инвесторов. И, судя по списку первых резидентов, расчет делается и на белорусский капитал.

Согласно условиям, участки предоставляются резидентам бесплатно без торгов, а на время строительства арендная ставка на землю составляет 1 копейку за 1 гектар. После завершения строительства участок можно выкупить за 25% от кадастровой стоимости. Первые 10 лет отсутствует налог на имущество, земельный и транспортный налоги, налог на прибыль составляет 16,5%. Резидентам парка предлагаются льготные кредиты Сбербанка, «Внешэкономбанка», «МСП-Банка», а также участие в разнообразных стимулирующих предпринимательство российских программах, говорится в презентации парка «Феникс».

Первый резидент смоленского индустриального парка «Алвидпроф» входит в группу «Алвид», которой владеет белорусский бизнесмен Игорь Филяев. «Алвид» специализируется на производстве алюминиевого профиля и является одним из лидеров на российском рынке. У бизнесмена уже есть завод в Смоленске, а запуск нового позволит расширить ассортимент. Открыть его на территории парка «Феникс» Игорь Филяев планирует в конце 2021 года, инвестировав 424 млн российских рублей (свыше 6,5 млн долларов). На новом производстве будет работать 200 человек.

Еще один резидент с белорусскими корнями – компания «Новые энергетические системы». Согласно данным российских реестров, ее учредителями являются два гражданина Беларуси Денис Дубин и Илья Садовский. Предприятие планирует выпускать электротехническое оборудование по итальянским технологиям. Предполагаемый объем инвестиций 30 млн российских рублей (около 500 тыс. долларов), а количество новых рабочих мест — 20.

В марте этого года в качестве нового резидента парка «Феникс» зарегистрировалась компания «ПО «Дубравия». У нее смешанный состав учредителей, среди которых россияне и один белорус Павел Лисовский. «ПО «Дубравия» специализируется на деревообработке – выпускает мебель и элементы декора помещений. В новое производство инвесторы планируют направить 180 млн российских рублей (свыше 2,8 млн долларов) и создать 130 рабочих мест. Смоленскую мебель «ПО «Дубравия» планирует, в частности, экспортировать в Китай.