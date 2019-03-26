Павел Аракелян: Действия милиции - это полное фиаско 27 26.03.2019, 11:56

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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Известный музыкант благодарен минчанам, которые вышли 25 марта в центр Минска.

Одним из самых резонансных событий Дня Воли-2019 стало задержание музыкантов Лявона Вольского, Змитра Войтюшкевича, Игоря Ворошкевича и Павла Аракеляна.

Cайт Сharter97.org разузнал подробности задержания у музыканта Павла Аракеляна.

- Вчера мы с друзьями хотели прогуляться и поиграть на инструментах в честь дня провозглашения Белорусской Народной Республики. Практически сразу после того, как мы вышли на пешеходную улицу к Лявону Вольскому подошел какой-то «дядечка» в штатском. Я не знаю, кем он представился.

Он предупредил нас, что если мы начнем играть, то это будет расценено как несанкционированная акция. Посоветовавшись мы решили, что будем играть. Ведь закон нарушался только по мнению этих людей. А согласно Конституции все было в правовых рамках.

После того, как мы приняли решение играть, подъехал «бусик» и нас всех забрали в Центральный РОВД.

- Какое к вам было отношение со стороны милиции?

- Смотрели на нас как на «диковинных зверюшек». Около двух - двух с половиной часов мы стояли во дворе. Затем нас повели составлять протоколы.

- Понимала ли милиция, что задерживает известных музыкантов?

- У тех кто задерживал такого понимания не было. В РОВД к нам приставили обычных милиционеров, которые стояли с нами на холоде несколько часов и переминались с ноги на ногу. А все из-за того, что привезли «опасных музыкантов-рецедивистов». Кто-то знал Лявона, кто-то даже меня узнал, кто-то Игоря Ворошкевича.

Поймите сами, эти люди шли работать в МВД не для того, чтобы задерживать уличных музыкантов, а потом стоять с ними на холоде.

- Стало ли задержание для вас неожиданностью?

- Для меня не было никакой неожиданности в этом. Знаете, очень сложно прогнозировать действия «накрученных» людей. В подобные моменты люди принимают не только решения, которые будут им невыгодны, а такие, что приводят к фиаско. Вчерашние действия милиции - это полное фиаско.

Я вам скажу, что мы абсолютно не исключали того, что все закончится задержанием. Более того, мы взяли с собой предметы первой необходимости, которые могли нам понадобится в случае ареста.

- Люди, которые собрались на ваше выступление, не расходились даже под угрозой ареста и продолжали петь песни. Какие чувства у вас вызвал этот поступок?

- Я увидел это только после того, как нас освободили. Было очень приятно, как и всем остальным. Спасибо большое всем, кто пришел. А какая это была пиар-акция! Меня в жизни никто так не пиарил, а тем более бесплатно.

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