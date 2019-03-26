Ученые доказали, что хороших людей в мире больше, чем плохих 29 26.03.2019, 13:01

1,037

Психологи собрали группы добровольцев из разных частей Америки и провели личностные тесты.

Ученые из США доказали, что добра в людях гораздо больше, чем зла. Результаты исследования публикует сайт Frontiers, пишет «Нож».

Психологи собрали группы добровольцев из разных частей Америки и провели личностные тесты. В опросе приняли участие 1518 человек. Ученые хотели понять, какая триада черт преобладает у этих людей — темная или светлая.

Темная триада личности — это группа черт, которая включает в себя нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. В антонимичную светлую триаду ученые включили гуманизм, кантианство (люди воспринимаются не как средство достижения цели, а как самоцель) и веру в добро.

Сначала добровольцы отвечали на традиционные вопросы об уровне образования, финансовой стороне жизни, семейном положении и т. д. Затем психологи поочередно измерили преобладание у них темных и светлых черт.

Оказалось, что в среднем люди в 1,3 раза ближе к светлой триаде, чем к темной. Настоящих «злодеев» в выборке практически не было.

Ученые отмечают, что светлая триада не исключает темную, и наоборот. Человек может обладать признаками обеих групп черт, но одна из них неизбежно преобладает.