Игорь Ворошкевич: Если человек поет – значит, страх побежден

Игорь Ворошкевич: Если человек поет – значит, страх побежден3
- 26.03.2019, 13:22
- 1,584
Действия милиции на День Воли были абсолютно бессмысленными.
Вчера на праздновании Дня Воли в Минске были задержаны известные белорусские музыканты Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич и Павел Аракелян.
Cайт Сharter97.org попросил лидера группы «Крама» Игоря Ворошкевича рассказать о том, как это происходило:
- Мы решили сыграть акустический концерт, потому что вчера, 25 марта, был праздничный день для белорусов, День Воли.
Сделать это планировали в таком месте, где это смотрится органично, где всегда выступают уличные музыканты – на пешеходной улице в центре Минска. Мы пришли туда в хорошем, праздничном настроении. Я был уверен, что пройдет мирно, без задержаний.
Но власти решили иначе.
- И как начали развиваться события?
- Наверное, вначале у них не было приказа действовать жестко. Какой-то человек сразу подошел к Лявону Вольскому и сказал, что собираться нельзя и будет статья за «массовое мероприятие».
Мы даже не успели достать музыкальные инструменты, просто стояли возле лавочки и обсуждали, что будем делать.
Затем, по-видимому, им пришел более жесткий приказ: мол, если музыканты не расходятся, надо вести их в милицию и продержать там несколько часов, чтобы акция не состоялась.
- Как вела себя милиция при задержании и в РОВД? Они узнали вас и ваших друзей?
- При задержании милиционеры вели себя нормально, в основном молчали.
Не уверен, что они нас узнали: это не те люди, которые слушают нашу музыку. Даже если бы мы сказали им, что мы – известные белорусские музыканты, для них это вряд ли бы что-то значило.
Вот если бы они задержали Филиппа Киркорова – это было бы для них событием.
В самом РОВД нас вывели и поставили стоять во дворе. Там уже, кстати, находился Виталий Рымашевский. Во дворе нам отдали «страшную» команду: «Стать лицом к стене». Я, конечно, шучу – страшно не было. Мы стали возле стены и стояли примерно 2-3 часа. При этом мы общались, перешучивались, говорили друг с другом.
Милиционеры при этом стояли рядом, слушали нас и периодически вставляли свои «замечания». Ничего критического в этом не было – обычное задержание. Но знаете, от всех их действий остался какой-то неприятный осадок. Неприятное впечатление. Как будто бы прикоснулся к чему-то грязному и запачкался в нем.
- Зачем, по вашему мнению, понадобилась разгонять мирный концерт в праздничный день?
- Не вижу смысла анализировать их приказы. Это действует как лотерея: могут разрешить, а могут запретить. Хотя я, повторю, был уверен, что разгона не будет. Смысла в этом не было никакого. Это был абсолютно бессмысленный и нелогичный поступок со стороны милиции.
Некоторые могут подумать: может, мы решили выйти в центр Минска потому, что нам какой-то пиар нужен. Совершенно не так. Мы же все-таки в своих кругах знаем, что это за дата, 25 марта, и отмечаем День Воли.
Так почему мы не можем спокойно выйти в центр своего города, чтобы исполнить несколько песен?
- Как вы прокомментируете то, что люди после вашего задержания не только не стали расходиться, но и пытались продолжить импровизированный концерт?
- То, что люди после нашего задержания сами спели «Три черепахи» Лявона Вольского – это достойный поступок. Это говорит о том, что люди не боятся. Если человек поет – значит, страх побежден.
- Какие выводы можно сделать из того, что произошло в Минске 25 марта?
- Действия властей непредсказуемы, поэтому выводы делать не приходится.
Могу сказать так: два запрета на концерты было, в любой момент может быть принято решение о третьем запрете.
Но хочу сказать поклонникам «Крамы»: мы вас ждем на своем концерте и работаем над новым альбомом. И все у нас с вами будет хорошо.
***
Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:
Ссылка:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка:Bank Millennium S.A.
Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT: BIGBPLPW
Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com