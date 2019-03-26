Игорь Ворошкевич: Если человек поет – значит, страх побежден 3 26.03.2019, 13:22

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Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Действия милиции на День Воли были абсолютно бессмысленными.

Вчера на праздновании Дня Воли в Минске были задержаны известные белорусские музыканты Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич и Павел Аракелян.

Cайт Сharter97.org попросил лидера группы «Крама» Игоря Ворошкевича рассказать о том, как это происходило:

- Мы решили сыграть акустический концерт, потому что вчера, 25 марта, был праздничный день для белорусов, День Воли.

Сделать это планировали в таком месте, где это смотрится органично, где всегда выступают уличные музыканты – на пешеходной улице в центре Минска. Мы пришли туда в хорошем, праздничном настроении. Я был уверен, что пройдет мирно, без задержаний.

Но власти решили иначе.

- И как начали развиваться события?

- Наверное, вначале у них не было приказа действовать жестко. Какой-то человек сразу подошел к Лявону Вольскому и сказал, что собираться нельзя и будет статья за «массовое мероприятие».

Мы даже не успели достать музыкальные инструменты, просто стояли возле лавочки и обсуждали, что будем делать.

Затем, по-видимому, им пришел более жесткий приказ: мол, если музыканты не расходятся, надо вести их в милицию и продержать там несколько часов, чтобы акция не состоялась.

- Как вела себя милиция при задержании и в РОВД? Они узнали вас и ваших друзей?

- При задержании милиционеры вели себя нормально, в основном молчали.

Не уверен, что они нас узнали: это не те люди, которые слушают нашу музыку. Даже если бы мы сказали им, что мы – известные белорусские музыканты, для них это вряд ли бы что-то значило.

Вот если бы они задержали Филиппа Киркорова – это было бы для них событием.

В самом РОВД нас вывели и поставили стоять во дворе. Там уже, кстати, находился Виталий Рымашевский. Во дворе нам отдали «страшную» команду: «Стать лицом к стене». Я, конечно, шучу – страшно не было. Мы стали возле стены и стояли примерно 2-3 часа. При этом мы общались, перешучивались, говорили друг с другом.

Милиционеры при этом стояли рядом, слушали нас и периодически вставляли свои «замечания». Ничего критического в этом не было – обычное задержание. Но знаете, от всех их действий остался какой-то неприятный осадок. Неприятное впечатление. Как будто бы прикоснулся к чему-то грязному и запачкался в нем.

- Зачем, по вашему мнению, понадобилась разгонять мирный концерт в праздничный день?

- Не вижу смысла анализировать их приказы. Это действует как лотерея: могут разрешить, а могут запретить. Хотя я, повторю, был уверен, что разгона не будет. Смысла в этом не было никакого. Это был абсолютно бессмысленный и нелогичный поступок со стороны милиции.

Некоторые могут подумать: может, мы решили выйти в центр Минска потому, что нам какой-то пиар нужен. Совершенно не так. Мы же все-таки в своих кругах знаем, что это за дата, 25 марта, и отмечаем День Воли.

Так почему мы не можем спокойно выйти в центр своего города, чтобы исполнить несколько песен?

- Как вы прокомментируете то, что люди после вашего задержания не только не стали расходиться, но и пытались продолжить импровизированный концерт?

- То, что люди после нашего задержания сами спели «Три черепахи» Лявона Вольского – это достойный поступок. Это говорит о том, что люди не боятся. Если человек поет – значит, страх побежден.

- Какие выводы можно сделать из того, что произошло в Минске 25 марта?

- Действия властей непредсказуемы, поэтому выводы делать не приходится.

Могу сказать так: два запрета на концерты было, в любой момент может быть принято решение о третьем запрете.

Но хочу сказать поклонникам «Крамы»: мы вас ждем на своем концерте и работаем над новым альбомом. И все у нас с вами будет хорошо.

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