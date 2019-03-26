Европарламент проголосовал за отмену перевода часов 6 26.03.2019, 17:25

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Страны ЕС могут перестать переходить на летнее и зимнее время с 2021 года.

Европарламент принял решение отменить переход на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года.

За соответствующее решение проголосовали 410 евродепутатов, против - 192, еще 51 воздержался, сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Голосование не является последним словом в этом вопросе, но станет основой для обсуждения со странами ЕС в рамках подготовки окончательного закона. Страны еще должны выразить свои позиции.

Ранее Еврокомиссия предложила отказаться от перехода на летнее и зимнее время уже с этого года. При этом страны Евросоюза должны самостоятельно решать, на каком времени - летнем или зимнем - они бы хотели оставаться в дальнейшем. Однако страны-члены ЕС призвали предоставить больше времени для подготовки, чтобы избежать путаницы.