«Зачистки» в Крыму: местные жители дали отпор российским силовикам 1 27.03.2019, 10:21

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Фото: krymr.com

В Симферополе татары взбунтовались против оккупантов.

В микрорайне Каменка в Симферополе российские силовики задержали несколько человек возле дома местного жителя Рустема Шейхалива, где утром 27 марта проводят обыск по уголовному делу об участии в запрещенной Россией религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает «Крым. Реалии».

Сначала сотрудники российской МВД, которые оцепили микрорайон, призвали его жителей разойтись. После получения отказа произошла драка, в результате которой было задержано двоих человек. Их фамилии неизвестны.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии проводят обыски в по меньшей мере 25 домах крымских татар в аннексированном Крыму в рамках уголовных дел против нескольких жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилии.

Ранее сообщалось, что обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма.

По данным активистов, в микрорайоне Каменка квартал, где проходит обыск, перекрыт Росгвардией. Местных жителей не пропускают домой.

«Крым.Реалии» выясняют подробности происходящего.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».