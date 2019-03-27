Команда Зеленского обещает провести параллельный подсчет голосов на президентских выборах 3 27.03.2019, 16:14

Владимир Зеленский

О результатах обещают оперативно информировать.

Штаб и команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовит параллельный подсчет голосов и обещает «оперативно информировать» о его результатах.

Об этом заявил координатор «ЗЕ!Команды» в регионах Александр Корниенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Наша цель – максимально уменьшить время от того момента, как прозвучит цифра по результатам подсчета голосов на участке, которая озвучивается вслух, и до того момента, когда эти результаты узнает вся Украина. Сейчас это может быть приблизительно час, больше часа, и что за это время происходит – никто не знает. Что-то может происходить на избирательном участке, на пути от участка до окружной комиссии», - сказал он.

В свою очередь эксперт в сфере информационных технологий Александр Ольшанский рассказал о существующей системе, которая представляет собой базу данных, «заточенную» под геолокацию, куда собираются все источники открытых данных.

«Там есть данные о том, сколько в каждой школе учится, сколько в каждой больнице врачей, сколько пенсионеров на какой территории, сколько собрали налогов. Только источников данных 300 тысяч, все открытые реестры, райадминистрации», - отметил он.

Ольшанский сообщил, что в предоставленной «ЗЕ!Команде» части этой системы в качестве «подложки» сделаны избирательные участки, каждый наблюдатель вводит свой логин и пароль, и дальше может вводить явку избирателей, и максимально быстро ввести данные результатов подсчета голосов.

Главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук отметил, что данная система будет помогать фокусировать внимание на тех участках и округах, где могут быть проблемы.

«Мы тренировали своих наблюдателей и юристов видеть аномальную явку, и заранее нам сообщать о таких фактах. Надеемся на огромное количество наблюдателей на участках, уже говорили о молодежи и смартфонах. По опыту, если есть достаточно внимания и контроля на участках, то удается превентивно избежать каких-то массовых фальсификаций. Также мы нацелены на то, что соберем 100% протоколов с мокрыми печатями», - указал он.

В штабе Зеленского сообщили, что заполнили на 85% свою квоту по членам участковых избирательных комиссий, имеют 100% членов окружных комиссий и 100% доверенных лиц кандидата.