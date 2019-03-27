В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сотен евро 27.03.2019, 16:25

Таким способом компенсируют отказавшимся от автомобилей жителям расходы на общественный транспорт.

Пока Литве планируют платить за отказ от старого автомобиля однократную выплату в размере нескольких сотен евро, в Великобритании за отказ от авто будут платить 3000 фунтов стерлингов в год (3500 евро), пишет delfi.lt.

Так в Великобритании испытывают программу, которая должна компенсировать отказавшимся от автомобилей жителям расходы на общественный транспорт.

Водителям будут платить 3000 фунтов в год, если они согласятся сменит автомобиль на общественный транспорт. Так правительство намерено бороться с большим количеством автомобилей и загрязнением воздуха.

Издание Times сообщает, что в этом году запускают испытательную программу, деньги будут выплачивать водителям, отказавшимся от автомобиля в пользу общественного транспорта, аренды электроавтомобиля или велосипеда - платить будут 2000 фунтов стерлингов (около 2300 евро) и 3000 фунтов стерлингов (3500 евро).

Участникам программы деньги переведут на счет мобильного приложения, их можно будет тратить на разный экологический транспорт.

Этот проект обойдется в 20 млн. фунтов стерлингов (23,4 млн. евро) и начнут его осуществлять в Ковентри, потом – в Западном Мидлендсе (12 муниципалитетов), а потом и в других частях страны, если испытание покажет, что идея успешная.

Надеются, что во время испытательного срока такой возможностью воспользуются около 100 водителей.

Если программа оправдает себя, то будет введена во всей стране на все время.