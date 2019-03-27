ЕС вновь отказался признать юрисдикцию Израиля над Голанами 27.03.2019, 19:44

Позиция ЕС по статусу Голанских высот остается неизменной, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

После признания президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами Европейский Союз подчеркнул, что не собирается принимать аналогичное решение. "Позиция ЕС по статусу Голанских высот не изменилась", - заявила в среду, 27 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает DW.

В соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН "Европейский Союз не признает суверенитета Израиля над оккупированными Голанскими высотами", подчеркнула она.

Трамп признал Голанские высоты израильской территорией

25 марта Трамп формально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, аннексированными последним в 1981 году у Сирии. Соответствующую декларацию он подписал в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, посетившего с визитом Белый дом незадолго до выборов в кнессет, намеченных на 9 апреля.

О своем намерении признать суверенитет над Голанами Трамп объявил еще 21 марта. Инициативу американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия и Иран. Россия выразила надежду на то, что заявление главы Белого дома по Голанам останется на уровне призывов.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий принадлежит к числу наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.