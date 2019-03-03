Мэр украинского города вышел на митинг против себя 1 3.03.2019, 19:39

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Городской голова сфотографировался с плакатом с обвинениями в свой адрес.

Мэр города Олевск в Житомирской области Олег Омельчук пришел на митинг против себя. Никто из других участников протеста его не узнал, сообщает "Обозреватель".

Снимок городского главы на акции обнародовал в Twitter журналист Тарас Олейник. На снимке видно, что Омельчук держит в руках плакат с надписью "Мэр с сообщниками ущемляют права граждан".

"Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Его никто не узнал. Мэр – тролль 80-го уровня", – подписал снимок журналист.