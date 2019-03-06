Журналисты и Трамп помогли отстоять автовокзал в белорусском Довске 11 6.03.2019, 12:40

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Чиновники пошли на уступки.

После сюжета на «Белсате» автовокзал в Довске снова откроют. Об этом сообщил активист Алексей Павловский. По его словам, в Довск 5 марта приезжала комиссия из представителей Рогачевского райисполкома и Довского сельсовета. Комиссия пошла на уступки и постановила вернуть все, как было.

Кассы автовокзала откроются 13 марта. Они не работали почти месяц, с 18 февраля. Местные жители были вынуждены в мороз ждать автобусы на улице. Также закрыли туалет, что вызвало большие неудобства, роптали и на отсутствие урн. Тогда Гомельский облисполком посчитал, что предприятие убыточное и его нужно закрыть. После чего жители Довска и транзитные пассажиры написали коллективное обращение к президенту США Дональду Трампу, чтобы он прислал им вигвам, урну для мусора и скамейку.

Сейчас людям вернут небольшое помещение с кассами, куда можно будет войти, чтобы подождать свой рейс. В кассах можно будет приобрести билет в туалет. Вопрос с урнами также решают. Эту информацию нам подтвердили в Рогачевском райисполкоме.