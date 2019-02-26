Белорусы написали Трампу с просьбой помочь восстановить автостанцию в деревне 7 26.02.2019, 16:06

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В обращении Трампа называют «уважаемым президентом могущественной державы».

Тринадцать жителей Могилевской и Гомельской областей, видимо, дошли до ручки и написали обращение к президенту США: решили пожаловаться на закрытие автостанции в агрогородке Довск, который находится на трассе Санкт-Петербург — Одесса, сообщает «МогилевОнлайн».

Обращение к президенту США инициировал могилевский активист Алексей Павловский.

В жалобе говорится о ликвидации автостанции, которой пользовались жители населенных пунктов, райцентров, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, транзитные пассажиры. По словам активистов, автостанция была популярна – ежедневно от нее отправлялись более 30 автобусов, но местные власти решили ее закрыть, а вместе с ней – и туалеты, и урны для мусора: «Негде справить нужду, выбросить мусор в урну, переждать непогоду в зале ожидания! Иначе как издевательством над людьми эту акцию расценить нельзя!» — говорится в обращении.

К слову, в январе 2019 года активисты уже отправляли Лукашенко коллективное письмо с требованием не закрывать автостанцию. Почему же теперь они уповают на Трампа? По мнению подписантов, надежда на помощь России и Украины в данном вопросе не реальна, поскольку между ними идет война.

«Уважаемый президент могущественной державы США Дональд Трамп, надежда белорусов только на вас! У вас строят стену (имеется в виду на границе с Мексикой от нелегальных мигрантов, — ред.), а в Беларуси под заботой понимают уничтожение инфраструктуры путей сообщения. Вы протянули руку гуманитарной помощи Венесуэле, так помогите и белорусам», — говорится в письме.

Подписавшие обращение просят американского лидера, в частности, прислать и установить на закрытой автостанции биотуалеты, урны для мусора, скамейки, а также печь-«буржуйку».

Почему станцию закрыли

Местные власти сообщали Павловскому, что закрытие станции связано со снижением пассажиропотока. Убытки ОАО «Гомельоблавтотранс» за 2016–2018 годы составили 20,6 тысячи рублей, говорилось в письме зампредседателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева от 8 февраля.

В то же время комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Рогачевском райисполкоме поручила районному отделу экономики направить письмо в РУП «Гомельавтодор» с указанием необходимости обустройства остановочного пункта для посадки-высадки пассажиров в агрогородке Довск.