Болтон выдвинул ультиматум армии Мадуро 5 24.02.2019, 10:20

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Джон Болтон

Военных Венесуэлы поставили перед выбором.

Венесуэла может столкнуться с новыми санкциями, если ее военные не «примут сторону демократии». Об этом в своем Twitter написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.

К твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля. ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH — John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 февраля 2019 г.

Доставку гуманитарной помощи к границам Венесуэлы организовывает оппозиция, возглавляемая временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо.

На границе с Колумбией активистам противостоят военные, развернутые по приказу Николаса Мадуро. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены.