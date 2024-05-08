Зеленский провел переговоры с Орбаном

Зеленский провел переговоры с Орбаном1
- 8.05.2024, 18:49
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Разговор был длительным.
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и предметный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х в среду, 8 мая.
«Пригласил его на Саммит мира. Нам важна позиция Венгрии, когда речь идет о приближении мира и общей региональной безопасности», - написал он.
Зеленский подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией и развитии сотрудничества в торговле, энергетике и логистике.
«Согласовали дальнейшие шаги по решению всего спектра двусторонних вопросов на взаимовыгодных условиях. Обсудили европейскую интеграцию Украины. Убежден, что скорое вступление Украины в ЕС пойдет на пользу обоим нашим государствам», - добавил президент.
Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, а также предстоящий Саммит мира в Швейцарии. Премьер-министр подтвердил свое участие в мероприятии», - отметил Зеленский.