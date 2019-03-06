В Быхове подросток повесился на пожарной лестнице Дома культуры 6.03.2019, 15:45

2,207

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила «Радыё Свабода» официальная представительница Следственного комитета Юлия Гончарова.

«С целью выяснения всех обстоятельств возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145 Уголовного кодекса. Следователи допрашивают друзей, знакомых, педагогов. Ожидаются результаты экспертиз, в том числе комплексной психолого-психиатрической», - отметила Юлия Гончарова.

Как удалось выяснить, тело 16-летнего Никиты М. нашли повешенным на пожарной лестнице Дома культуры утром 4 февраля. Жители города говорят о «несчастной любви» и «конфликте в гимназии».

«Людей настораживало, что парень повесился в центре города и что его поступок выглядит как месть кому-то», — высказалась одна из жительниц райцентра.

Директор гимназии Людмила Ершова отказывается что-либо говорить о происшедшем. В отделе образования Быховского райисполкома также воздержались от комментариев, так как «идет следствие».