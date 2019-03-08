The Washington Post: Семь величайших протестов, которые возглавили женщины 8.03.2019, 17:55

Фото: Emrah Gurel/AP

Зачастую именно женщины брали судьбы своих стран в свои руки.

Международный женский день отмечается уже более 100 лет, однако в последние годы он стал набирать популярность благодаря вездесущим соцсетям. То, что когда-то начиналось как демонстрации социалистов, теперь превратилось в официальный праздник, отмечаемый в нескольких десятках стран, в день, который ООН объявила Днем борьбы за права женщин и международный мир, и в возможность продать огромное количество кукол Барби, косметики и пива, пишет The Washington Post, перевод inosmi.ru.

В знак уважения к эгалитарным корням этого праздника собраны несколько историй обычных женщин, которые объединились, чтобы выразить свой протест, а в некоторых случаях даже устроить бунт.

«Эдентонское чаепитие» (Северная Каролина)

Вы, вероятнее всего, слышали о Бостонском чаепитии, когда американские колонисты сбросили сундуки с чаем в Бостонскую гавань в знак протеста против нового налога, принятого британским парламентом. Но знали ли вы, что спустя несколько месяцев состоялось «чаепитие», устроенное женщинами? 25 октября 1774 года Пенелопа Баркер (Penelope Barker) уговорила еще 50 женщин Эдентона, штат Северная Каролина, поддержать ее в ее протесте против нового чайного налога. Их «чаепитие» не вышло за рамки подписания декларации, исполненной довольно жесткими формулировками, и обещания отказаться от пагубной привычки пить чай, однако этого хватило, чтобы вызвать беспокойство в Англии. Все записи и упоминания об этом событии, дошедшие до нас, были сделаны британцами, которые резко осудили этот шаг американок, — включая одну довольно грубую сатирическую картинку, на которой были изображены те женщины.

Поход женщин на Версаль

В самом начале Французской революции — уже после взятия Бастилии, но задолго до того момента, когда с плах покатились головы, — французские женщины решили проявить себя. Рассерженные высокими ценами и нехваткой хлеба на рынках, они взбунтовались, взломали склады с оружием и вместе с присоединившимися к ним мужчинами двинулись к Версалю. Они пришли туда к рассвету 6 октября 1789 года, ворвались в покои короля Луи XVI и «проводили» его против его воли в Париж. Это стало концом независимой французской монархии.

Петиция женщин (Новая Зеландия)

В 1891 году, когда в парламенте Новой Зеландии началось рассмотрение законопроекта о том, чтобы предоставить женщинам право голосовать, местные суфражистки распространили по всей стране петицию в поддержку этого шага. Под ней подписались 9 тысяч женщин. Законопроект был одобрен нижней Палатой представителей, но верхняя палата — Законодательный совет — его отклонила. Через год этот законопроект снова был внесен на рассмотрение парламента.

На этот раз петицию подписали 20 тысяч женщин, но верхняя палата парламента снова отвергла его. В 1893 году законопроект был вынесен на рассмотрение в третий раз: петиции, представленные парламенту, подписали 32 тысячи женщин — это была четверть всех женщин европейского происхождения, живущих в Новой Зеландии. Когда законопроект был одобрен Палатой представителей, суфражистки провели массовые митинги и отправили тысячи телеграмм, чтобы убедить членов Законодательного совета в необходимости принять его. И у них получилось. Законопроект был принят 20 голосами против 18, и губернатор колонии подписал его, сделав Новую Зеландию первой самоуправляемой страной, где женщинам позволили голосовать на выборах. (Стоит отметить, что право голосовать получили только белые женщины и женщины маори — китайских иммигранток это не коснулось.)

Марш за «Хлеб и мир» (Россия)

Хотя социалистки в США и Европе уже несколько лет проводили демонстрации в честь «Международного женского дня», в 1917 году русские женщины подняли этот праздник на новый уровень. 8 марта (по русскому календарю это еще был февраль) работницы текстильных фабрик в столице устроили забастовку, требуя положить конец Первой мировой войне, решить проблему нехватки продуктов питания и упразднить царский режим. Они попросили мужчин-рабочих поддержать их, и, как писал революционер Лев Троцкий, в тот день участие в забастовке приняли 90 тысяч человек. На следующий день число бастующих удвоилось. Спустя менее недели царь отрекся от престола. В 1975 году ООН объявил 8 марта Международным женским днем.

Женский бунт в Абеокуте (колониальная Нигерия)

Сегодня Абеокута — это город в Нигерии, но в 1940-х годах она была городом-государством, которое контролировали британские колонисты посредством местного марионеточного правителя. В то время женщина по имени Фунмилайо Рэнсом-Кути (Funmilayo Ransome-Kuti) организовала «женский клуб» для таких же образованных женщин, как и она сама. Но скоро Кути и ее клуб объединились с рыночными торговками, которые были вынуждены платить несправедливо высокие налоги. В ходе их долгой борьбы десятки тысяч женщин устраивали шествия и пели оскорбительные песни у резиденции правителя, а также, как написала Ханна Джуэлл (Hannah Jewell) в своей книге «Она устроила бунт» («She Caused a Riot»), раздевали и избивали представителей властей (мужчин), которые осмеливались им препятствовать. В этом революционном движении принимали участие в пожилые женщины. Разумеется, потребовалось некоторое время, но это сработало: налоги были отменены, правитель отрекся от должности и отправился в ссылку.

(А если фамилия Кути кажется вам знакомой, то да, она действительно была матерью легендарного музыканта Фела Кути.)

Марш женщин (Южная Африка)

В период режима апартеида происходило множество ужасных событий. Одним из наихудших стало введение законов о паспортах и регистрации, которые фактически запрещали чернокожим мужчинам свободно передвигаться по стране без специального разрешения. В 1952 году правительство решило ввести такие же законы и против женщин, что спровоцировало протесты. 9 августа 1956 года почти 20 тысяч женщин вышли на акцию протеста в столице страны Претории. Та демонстрация стала удивительным примером многорасового шествия в стране, где смешение рас было запрещено. Лидеры движения составили петиции против этих законов и передали их правительству, а затем толпа замолчала. Люди стояли молча почти полчаса, после чего запели песню. Теперь 9 августа в Южной Африке отмечают Женский день.

Женский выходной (Исландия)

24 октября 1975 года 90% исландских женщин не пришли на работу в знак протеста против сексизма и неравенства. Школы, магазины и фабрики закрылись, о чем свидетельствую данные из Женского исторического архива. Домохозяйки покинули свои дома, а это значило, что мужчины должны были либо отпрашиваться с работы, либо везти детей с собой на работу. С тех пор ситуация улучшилась: последние девять лет Всемирный экономический форум объявлял Исландию страной с наименьшим уровнем гендерного неравенства. Недавно женщины воспользовались годовщиной того «выходного», чтобы выступить против неравенства доходов, покинув свои рабочие места раньше окончания рабочего дня ровно настолько, насколько их доходы были меньше доходов мужчин. Поскольку в 2018 году доходы женщин в среднем составляли примерно 76% доходов мужчин, женщины ушли с работы в 2:55 дня.