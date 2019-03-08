Новым послом Польши в Украине назначен замминистра иностранных дел Цихоцкий 8.03.2019, 19:16

Бартош Цихоцкий

Фото: AFP

Польский дипломат Бартош Цихоцкий заменит Яна Пекло на должности посла Польши в Украине.

Новым послом Польши в Украине назначен замминистра иностранных дел страны Бартош Цихоцкий. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши 8 марта.

19 декабря 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение, согласно которому Польша отзывает посла в Украине Яна Пекло. Его каденция завершилась 31 января 2019 года.

22 декабря Дуда сообщил, что глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил ему назначить послом Польши в Украине Цихоцкого.

Цихоцкий – выпускник Исторического института Варшавского университета. В 2015–2016 годах Цихоцкий работал в посольстве Польши в Москве, где отвечал за двусторонние отношения и контакты с прессой. Вернувшись в Польшу, был назначен советником главы Агентства внешней разведки Польши. С мая 2017-го был замминистра иностранных дел.