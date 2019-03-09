Названы самые ликвидные автомобили с пробегом 2 9.03.2019, 11:27

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Ликвидность автомобиля является далеко не последним фактором при его покупке.

Приобретая «железного коня», покупатели, как правило, задумываются о том, как потом продать автомобиль с минимальными потерями. Автоэксперты проанализировали вторичный рынок и определили ТОП-5 самых ликвидных машин 2018 года.

Каждую из них спустя год эксплуатации можно продать по цене, лишь немногим ниже "салонной", пишет avtovod.com.ua.

Renault Sandero. Бюджетный автомобиль французского происхождения Renault Sandero класса В имеет коэффициент сохранности стоимости 85,51%. Машину комплектуют двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 лошадиных силы.

Hyundai Elantra. На втором месте расположился кореец С-класса. Купив его сегодня, через 12 месяцев владелец сможет продать его за 82,48% от первоначальной цены. Автомобиль в нашей стране продается с несколькими видами моторов от 128 до 150 лошадиных сил. В более дорогой версии кроме аудиосистемы и подогрева сидений автолюбителю предложат климат-контроль, подогрев задних кресел и датчик дождя.

Skoda Superb. Этот автомобиль через год езды по украинским дорогам можно продать со скидкой всего в 16% - это лучший показатель в сегменте D. Автовладельцам предлагается 4 варианта двигателей на выбор. Стоит отметить, что в списке дополнительных опций массаж водительского кресла с вентиляцией и электроприводом, мультимедийная система с сенсорным экраном.

Mazda CX-5. Японский кроссовер стал победителем в классе SUV с коэффициентом сохранности 92,06%. Базовая комплектация предлагается с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 150 л. с. Правда, в комплекте с ней идет механическая коробка.

Kia Sorento. Этот кореец получил коэффициент сохранности стоимости 83,33%. Автомобиль оснащен дизельным двигателем с объемом 2,2 л и мощностью 200 л. с., полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.