Новичок БАТЭ из Исландии забил гол в первом матче за клуб 9.03.2019, 18:16

Однако борисовчане не смогли одержать победу над «Ислочью».

В субботу БАТЭ на «Борисов-Арене» в четвертьфинале Кубка Беларуси принимал «Ислочь».

Чемпион кажется фаворитом в противостоянии, но опасения у фанатов все же могли возникнуть. Во-первых, в прошлом году на этом же этапе борисовчане прошли «волков» не без проблем (4:2 по сумме двух матчей), а за два поединка в чемпионате взяли лишь одно очко. Во-вторых, БАТЭ из-за противостояния с «Арсеналом» пришлось форсировать предсезонку и летать в Лондон, что сказалось на здоровье некоторых игроков (Щербицкий, Дубайич), пишет «Трибуна».

В-третьих, «Ислочь» неплохо укрепилась в межсезонье и готовится решать амбициозные задачи в этом году.

Матч действительно вышел непростым для борисовчан. Хозяева открыли счет на 35-й минуте после подачи со штрафного. Стасевич навесом нашел голову Тора Виллумссона – и тот отправил мяч под перекладину.

Буквально через минуту «волки» огрызнулись и сравняли счет. Первым голом за «Ислочь» отметился Макась. Больше взятий ворот зрители не увидели – 1:1.

БАТЭ, в целом, смотрелся уныло. Новичок Виллумссон, с которым чемпион связывает большие надежды, хоть и забил в дебютном матче, но выглядел не очень ярко. Иногда исландец терялся и делал неудачные передачи. Партнеры тоже не очень охотно играли через исландца.

После сенсационной победы над «Арсеналом» в Борисове команда Баги не может выиграть уже третий матч подряд: поражение в ответке в Лондоне (0:3) и фиаско в Суперкубке с Брестом (1:3).