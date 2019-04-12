закрыть
12 апреля 2019, пятница, 10:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Видеохит: Американский блогер создал волшебную палочку для своего сына

2
  • 12.04.2019, 10:39

Ею можно выключать свет и запускать машину для поп-корна.

Ко дню рождения своего сына, большого фаната «Гарри Поттера», американский блогер Адам Тол сделал волшебную палочку. С ее помощью можно управлять умными устройствами в доме: включать и выключать свет, ставить музыку на паузу и запускать машину для поп-корна, пишет «Медуза».

Тол напечатал палочку на 3D-принтере. В ней нет никакой электроники — только специальный наконечник, отражающий инфракрасный свет. В комнате блогер установил камеру, которую подключил к компьютеру. К ней подсоединены четыре инфракрасных излучателя — благодаря им камера видит и реагирует на кончик палочки.

Программа на компьютере выделяет из видеопотока фигуры, нарисованные при взмахе палочкой, и активирует соответствующие им «заклинания». Для тех, кто хочет сделать такую же волшебную палочку, Тол выложил подробную инструкцию в своем блоге.


популярное за неделю

Мнение

Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца
Леонид Судаленко: Чиновники боятся тех, кто идет до конца Леонид Судаленко
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой
Ошибки у Лукашенко следуют одна за другой Валерий Карбалевич
Лукашенко окончательно сошел с ума
Лукашенко окончательно сошел с ума Леонид Невзлин
Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина