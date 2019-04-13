Washington Examiner: Как Путин давал мастер-класс по дезинформации 3 13.04.2019, 18:51

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Слова Путина в Санкт-Петербурге были классической «кагэбэшной дезой» или операцией по дезинформации противника.

Владимир Путин — убежденный враг США и возглавляемого Соединенными Штатами международного порядка. Но хотя доказательства враждебности Путина к Америке многочисленны и ясны, Путин является отличным пиарщиком, умеющим создать себе имидж, когда ему это нужно, пишет Washington Examiner (перевод - inosmi.ru).

Возьмем, например, его выступление в среду на Международном Арктическом форуме в родном городе Санкт-Петербурге.

Во-первых, Путин изображал из себя крутого парня. Пока многотысячная аудитория наблюдала за происходящим, пока работали камеры, Путин увидел, что его министр экономического развития Максим Орешкин разговаривает по телефону. Грубейшая ошибка. Путин спросил Орешкина, сколько Россия вложила в импортозамещение в 2018 году. Орешкин не знал, что ответить. И тогда Путин публично унизил его. Это стало именно тем, чего хотело государственное телевидение: оно показало мачо, демонстрирующего явно русский черный юмор.

Но Путин хотел довести до иностранных СМИ совсем другую идею. Эта альтернативная стратегия была кратко изложена в словах Путина, когда его спросили о том, хочет ли он переизбрания президента Трампа. Путин на мгновение задумался, а затем ответил: политика США в отношении России зачастую носит негативный характер, но есть сферы компромисса даже по таким вызывающим разногласия вопросам, как Сирия. Затем Путин ловко перевел разговор на другую тему, в ту область, где международное мнение наиболее неблагоприятно для США. Речь идет об отказе президента Трампа поддержать Парижское соглашение по климату. Путин представил себя как серьезного посредника в этом вопросе. «США — большой эмитент выбросов. Это очевидная вещь, мы должны это понимать. Поэтому надо найти решение, привлекать Соединенные Штаты туда и приглашать их к диалогу».

После этого приятного обходительного диалога Путин вернулся к первоначальному вопросу о выборах. «Хотим мы или нет — это не от нас зависит. Что это: хотеть или не хотеть? Это же не та сфера, где такие категории применяются. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Кто бы ни был президентом, мы готовы с ним работать».

Толпа восторженно зааплодировала.

Безусловно, дружественный и серьезный тон Путина на самом деле является сознательным обманом. Как и в 2016 году, Путин будет вмешиваться в выборы 2020 года, чтобы поддержать кандидата, победа которого, по его мнению, больше всего отвечает интересам России.

Однако эта дипломатичная ложь продумана до мельчайших деталей. Дело не только в том, что она приятно звучит, но и в том, что она тонко играет на убеждении о том, что международные СМИ изображают Путина неправильно. Что он не тот лидер, который устраивает блицкриги в некоторых сирийских городах и прикрывает атаки с применением химического оружия в других. Что он не тот лидер, который травит газом ни в чем не повинных людей в английских поселках и убивает журналистов. Что он не тот человек, который хочет господствовать в Восточной Европе и, если его не остановить, применит для этого силу.

Действительно, продумано тонко. Слова Путина в Санкт-Петербурге были классической «кагэбэшной дезой» или операцией по дезинформации противника. Он сказал то, во что многие хотят верить. И таким образом Путин ловко выдает себя за хорошего парня.