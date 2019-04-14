«Видно, пытался выкарабкаться»: озвучены подробности гибели двухлетнего мальчика Вани 14.04.2019, 11:59

Фото: tut.by

Представитель СК рассказал официальную версию произошедшего в Каменецком районе.

«Найденный погибшим в мелиоративном канале в Каменецком районе двухлетний мальчик Ваня Волошин пытался выбраться, но у него не получилось», – рассказал подробности его гибели официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает «Брестская газета».

«По предварительной информации, ребенок просто сбился и не мог найти выход, потому что здесь как раз мелиоративный канал имеет разветвление влево и вправо. Видны на берегу следы, видно, пытался он выкарабкаться, потому что цеплялся за землю. Тело было обнаружено буквально в четырех метрах от того места, где были его следы», – пояснил правоохранитель.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана», – добавил представитель УВД.

Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски: мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры.

В мае Ванечке должно было исполниться два года.