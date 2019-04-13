Пропавшего двухлетнего мальчика Ваню нашли погибшим
- 13.04.2019, 19:18
Ребенок найден мертвым в мелиоративном канале.
Пропавшего 10 апреля маленького Ванечку из деревни Любашки нашли. В субботу, 13 апреля, его обнаружили в мелиоративном канале.
К сожалению, чуда не произошло, ребенок мертв.
«Мальчика нашли в мелиоративном канале неподалеку от деревни Головчицы. К сожалению, ребенок мертв», — рассказал tut.by официальный представитель УВД Бресткого облисполкома Сергей Дученко.
Между деревнями Головчицы и Любашки, где пропал ребенок — 3,4 километра.
Напомним, мальчик пропал 10 апреля в деревне Любашки Каменецкого района. Пока его мама готовила, ребенок вышел во двор — и исчез. Со среды в деревне Любашки Каменецкого района, где живет семья, шли поиски: мальчика искала милиция, спасатели, волонтеры.
В мае Ванечке должно было исполниться два года.