Под Минском продают дом дороже 7 млн рублей 4 2.05.2024, 18:43

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Владельцу не хватило средств, чтобы его достроить.

В микрорайоне Зацень, что рядом со МКАД, продается современный коттедж-новостройка стоимостью 2,2 млн долларов. Строили его «серьезные люди», но пожить там они не смогли — не хватило денег на завершение строительства. Новым владельцам предстоит вложить немало средств в эту недвижимость, там еще только заканчивают черновую отделку и наводят порядок на территории, пишет «Зеркало».

Коттедж расположен на улице Рябинницкой, он построен в 2023 году, общая площадь составляет 698 м², жилая — 664 м², кухня — 56 м². Жилье в трех уровнях, в нем есть пять изолированных комнат, большой холл, гардеробная, гостиная с выходом на террасу из лиственницы, там есть парящая лестница, зона барбекю с водопроводом. Имеется бассейн со вторым светом, спа-зона.

Во всем коттедже теплый пол. Отопление в доме газовое, собрана котельная на оборудовании Buderus, установлены два газовых кондиционных котла. Водоснабжение центральное, канализация — септик. Входная группа в жилье с умным замком, управляется с телефона.

Участок под домом занимает 15 соток, есть видеонаблюдение. С территории имеется собственный выход в сосновый лес. На участке поработали дизайнеры, для растений оборудован автополив.

Продавец сообщил, что улица, где построен коттедж, не имеет сквозного проезда, что обеспечивает минимальное количество транспорта. Кроме того, рядом живут «только статусные соседи».

Жилье продается за 7 161 000 рублей, или 2 200 000 долларов, но хозяин готов к торгу.

В агентстве недвижимости, через которое продается недвижимость, корреспонденту «Зеркала» как физлицу сообщили, что фото коттеджа — это компьютерный проект, который по внутренней отделке можно воплотить в жизнь. Риелтор также заверила, что внешне дом точь-в-точь как на фото.

— Фасад дома уже готов, доделывается ландшафтный дизайн. Еще месяц-два и работы закончат. Но внутри коттедж будет лишь с черновой отделкой — стяжка на полу, стены оштукатурены. Дом запущен — есть отопление, подведена вода, сделаны выводы под сантехнику.

Девушка пояснила, что дом продается из-за «некоторого несоответствия финансовых возможностей хозяина, он немного не вытянул по деньгам».

— Дом строился под себя. Очень педантичный владелец, было серьезное отношение к строителям — все вымерялось под рулетку, тщательный контроль технадзора. Строили очень серьезные люди, поэтому косяков там не будет.