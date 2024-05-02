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Украинский флот пополнили сторожевые катера, которые предоставила Эстония

  • 2.05.2024, 19:31
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Украинский флот пополнили сторожевые катера, которые предоставила Эстония

«Ирпень» и «Рени» встали на боевое дежурство.

Украинский Военно-морской флот пополнился сторожевыми катерами Ирпень и Рени, на которых торжественно подняты военно-морские украинские флаги. Катера встали на стражу для охраны гражданского судоходства, а также для выполнения других боевых задач, сообщает ВМС ВС Украины.

«В церемонии под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неежпапы, кроме военных моряков, приняла участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС Эстонии комодором Юри Саска», - сообщает ВМС.

Название катерам присвоили в честь города-героя Ирпень и украинского порта – Рени.

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