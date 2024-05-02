«Думали, что я американец» 1 2.05.2024, 18:52

Белорус создал в Польше эмо-панк-группу, которую полюбили в США.

Ryan Cooper — под таким псевдонимом выступает 20-летний белорус — основал в Польше музыкальную группу Rusted Teeth, играющую в жанре эмо-панк. Музыканты уже записали первый альбом и анонсировали тур по Польше. Как возник проект и почему группа стала популярной среди американских слушателей, Райан рассказал изданию Most.

Музыкой Райан увлекся еще в школе — говорит, ему очень повезло с преподавательницей.

«Со школы сразу бежал на репетиции, копейки собирал, чтобы за них заплатить. И в общем никогда не расставался с гитарой», — рассказывает молодой человек.

Подростком Райан играл на улицах Минска, зарабатывая «очень неплохие деньги для школьника» — иногда удавалось даже «отхватить сто долларов от иностранца». А когда два года назад молодой человек переехал в Польшу, снова стал играть на улице, чтобы иметь доход, пока не найдет работу. Правда, оказалось, что «здесь люди чуть-чуть скупее».

«Никто не верил, что из этого что-то выйдет»

Вскоре Райан понял, что ему не хватает коллектива — из-за того что не с кем было играть, началась «ужасная ломка». Тогда белорус нашел тематическую группу в фейсбуке и выложил большой пост на английском языке, в котором рассказал о своем музыкальном опыте.

«Поляки, которые писали мне, думали, что я американец, — смеется музыкант. — Когда я им сказал, что из Беларуси, у них глаза были по пять копеек — ничего себе».

Благодаря посту в группе к Райану присоединился гитарист. Он привел басиста, а тот — барабанщика. У ребят уже был опыт игры в группе, но, по словам Райана, неудачный.

Молодые люди начали репетировать, и вскоре группа дала первый концерт в белостокском клубе Motopub.

«Никто не верил, что из этого что-то выйдет. Но когда мы сыграли первый концерт и увидели, что у нас плюс сто подписчиков, поняли: что-то в этом есть».

К тому же концерт окупился:

«Мы ушли в большой плюс, где-то 4 тыс. злотых».

«Подростки и старые мужики, которые в молодости слушали панк»

Дальше ребята решили записать первый альбом — «Pictures». У Райана как раз были деньги от продажи машины в Беларуси, и он вложил их в запись.

За первый месяц альбом собрал около 22 тыс. прослушиваний в Spotify. Но затем, достигнув отметки в 50 тыс., просмотры стали постепенно падать.

«Мы стали быстро действовать и анонсировали первый тур, в который поедем уже в июне», — рассказывает музыкант.

В планах группы — выступления в Ольштыне, Вроцлаве и Гданьске. Райан уверен, что один из важнейших способов получить популярность — умение правильно прорекламировать группу. Заработанные на концертах деньги молодые люди вкладывают в развитие собственного бренда — рекламу, клипы и фотосессии.

«Я не спал ночами, чтобы научиться продвигать музыку. Сердца фанатов на концерте очень легко захватить, но их слишком мало в Белостоке. Поэтому я стал учиться правильно распределять деньги на рекламу — и у меня получилось выгодно продать себя, свой образ», — рассказывает белорус.

В Spotify сейчас у группы больше всего прослушиваний группы из Америки: ребята исполняют песни по-английски. На концерты, по наблюдениям Райана, приходят в основном подростки и «старые мужики, которые в молодости слушали панк».

«Часто бывают эмо, готы. И я решил, раз такая аудитория, то получается такой жанр — эмо-панк. Хотя ставить границы я не хочу, например музыка в следующем альбоме будет тяжелее», — отмечает белорус.

При этом себя Райан не относит ни к каким субкультурам, называя себя свободным человеком.

«Как будто всю жизнь среди поляков и жил»

Играть в группе с поляками Райану комфортно. Говорит, не заметил разницы в менталитете.

«Как будто я всю жизнь среди них и жил, как-то у нас все сразу завертелось. Бывают случаи, что ребята не понимают локальные белорусские приколы, но я их учу, и они потихоньку начинают говорить по-русски и по-белорусски», — рассказывает Райан.

В свою очередь, остальные участники группы учат белоруса польскому — благодаря им Райан уже освоил язык на разговорном уровне. Говорит, ребята «сложились, как пазл».

Сейчас группа записывает песни на английском языке, но Райан не исключает, что в будущем могут появиться и белорусскоязычные песни. А вот на польском — вряд ли.

«Если честно, польский как будто не мелодичный язык, но это мое субъективное мнение», — говорит Райан.