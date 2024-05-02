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В Минском море поймали огромного карпа

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  • 2.05.2024, 19:18
  • 4,800
В Минском море поймали огромного карпа

Оказалось, что теперь таких там много.

В TikTok вирусится ролик, в котором рыбаки вытаскивают из Минского моря неприлично огромного 10-килограммового карпа. За короткое время видео набрало больше миллиона просмотров, а комментаторы стали шутить про радиацию. «Онлайнер» рассказывает, почему таких больших карпов в этом сезоне на Минском море будет немало, но тут нечему удивляться.

Мы обратились за комментарием к рыбаку и блогеру Ивану Мазовке. По его словам — на видео действительно зеркальный карп. И он действительно необычно крупен, но этому есть объяснение.

— Эту рыбу, а также щуку и карася запускали в Минское море в рамках зарыбления организацией БООР (Белорусское общество охотников и рыболовов). Отдельные особи карпа достаточно быстро достигают таких размеров при хорошей кормовой базе водоема, так что ничего удивительного нет.

@vovan0187

♬ оригинальный звук - VOVAN

А вот способ поимки, который мы наблюдаем на видео, вполне можно отнести к запрещенным (согласно статье 16.25 КоАП РБ). Это ловля спиннингом, но поимка крючком приманки за хвост или другую часть тела рыбы, как на видео, — именно случайная! Карп — рыба мирная, она в очень редких ситуациях атакует спиннинговые приманки, а так попадается на различные наживки и насадки достаточно часто рыболовам.

Это не редкость, когда при спиннинговой ловле случайно багрится не профильная рыба. Это не совсем «по-честному», но такое бывает, так что поимка действительно впечатляющая, однако пойманную таким образом рыбу лучше отпустить, дабы не было проблем.

Стоит отметить, что, судя по следующему ролику в аккаунте, рыбаки так и сделали. Огромный карп уплыл обратно в Минское море, чтобы давать потомство на долгие годы, и наказание по КоАП никому тоже не светит — все остались счастливы.

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