В Украине улучшили ударные дроны «умным» чипом 2.05.2024, 18:11

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В чем их особенность.

Украинские разработчики смогли усовершенствовать ударные дроны с помощью специального чипа. Он позволяет отсрочить взрыв дрона.

Об этом сообщает Wired.

Как пишет издание, новая разработка позволяет оператору посадить свой аппарат от нескольких часов до нескольких дней, прежде чем дрон разразится. Разработчики чипа заявляют, что в скором времени эта технология может быть подключена к искусственному интеллекту. Это позволит запускать детонацию в случае, если будет зафиксирован танк поблизости.

Разработчик чипа, имя которого издание изменило в целях безопасности, заявил, что очень гордится данной разработкой.

Как отмечают авторы статьи, украинские разработчики также смогли превратить дроны в «умную» мину дальнего действия. Особенностью таких дронов является то, что для детонации боеприпаса он должен упасть. Однако разработанный чип решает эту проблему – это может повысить эффективность использования FPV-дронов.