«А что дальше? На конях будем ездить»6
- 14.04.2019, 15:50
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Что думают белорусы о подорожании топлива.
С 14 апреля в Беларуси в очередной раз автомобильное топливо подорожало на 1 копейку, пишет ex-press.by.
Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 51 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 62 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, ДТ — 1 рубль 62 копейки.
Это уже восьмое изменение цен на топливо в этом году. Последнее было неделю назад: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
Журналисты поинтересовались у борисовчан, сказалось ли подорожание топлива на их бюджете? Стали ли они заправляться и ездить меньше?