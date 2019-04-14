«А что дальше? На конях будем ездить» 6 14.04.2019, 15:50

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Фото: ctv.by

Что думают белорусы о подорожании топлива.

С 14 апреля в Беларуси в очередной раз автомобильное топливо подорожало на 1 копейку, пишет ex-press.by.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 51 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 62 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, ДТ — 1 рубль 62 копейки.

Это уже восьмое изменение цен на топливо в этом году. Последнее было неделю назад: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Журналисты поинтересовались у борисовчан, сказалось ли подорожание топлива на их бюджете? Стали ли они заправляться и ездить меньше?