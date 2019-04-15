Аркадия Бабченко навсегда забанили в Facebook 15.04.2019, 16:10

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Основной аккаунт блогера в Facebook уже месяц как заблокирован.

Публициста Аркадия Бабченко, который выехал с семьей из РФ в Украину, а позднее принял участие в инсценировке СБУ собственного убийства, навсегда заблокировали в Facebook. Об этом он сам заявил в эфире канала ATR, cообщает liga.net.

Основной аккаунт блогера в Facebook уже месяц как "забанен". По его словам, запасной аккаунт блокировали за пост о лидере партии Батькивщина Юлию Тимошенко, кандидате в президенты Владимире Зеленском и за другие записи.

"Пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страничку, теперь уже пожизненно. Вот офис Facebook в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, российскими фейк-ньюс. Поздравляю вас, друзья мои, отличная работа", - сказал он.