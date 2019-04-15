Белорусы массово отправились за визами из-за Пасхи и возможного подорожания 15.04.2019, 17:50

1,804

Чтобы получить шенген нужно пройти настоящий квест.

На носу длинные майские выходные, да и лето с поездками впереди. Но у тех, кто решил выехать в ЕС, возникли неожиданные проблемы: получить литовский или польский шенген сейчас - настоящий квест, даже через визовый центр, пишет kp.by.

- В начале июня у меня заканчивается шенгенская виза. Решила записаться в визовый центр Литвы на май, а в календаре на сайте - ни одной свободной даты на ближайшие месяцы! Я всегда открываю годовые визы примерно в это время и никогда с таким не сталкивалась. На форумах прочитала, что надо несколько раз в час проверять календарь и ловить даты. Первые три дня я так и делала, но несколько свободных мест увидела только один раз, и они мне не подходили. Потом сайт просто перестал открываться. Дозвониться невозможно, а платить еще и посреднику-турагентству мне не хочется, - пожаловалась читательница Анна.

Журналисты решили разобраться, что происходит.

Литовский шенген: заявок много, сайт ремонтируют

Журналисты попробовали найти свободные даты. У них ситуация пока не настолько плачевна - билеты на самолет из Вильнюса куплены на июль, но подавать документы на визу уже можно.

Чтобы получить шенгенскую визу в посольстве Литвы, можно прийти в само посольство, визовый центр или турфирму. Журналисты заходят на сайт посольства. На странице с онлайн-записью неутешительная надпись 403 - Forbidden: Access is denied.

На сайте визового центра Литвы места для онлайн-регистрации открываются в рабочие дни с 13.00 до 14.00. Но уже в 12.30 сайт не подает признаков жизни. На экране грустный смайл и надпись «Не удается получить доступ к сайту». Ближайшие пару дней зарегистрироваться на подачу визы не удается. Ненадолго сайт оживал, но ни одной свободной даты на ближайшие 3 месяца!

В визовый центр с трудом, но удалось дозвониться. У них спросили цель поездки и прописку.

- К сожалению, сейчас на сайте бывают перебои - последние три дня ведутся работы, и очень много людей подаются на визу. Свободных дат на апрель пока нет. На апрель даты появились 28 марта, предполагаю, на май появятся к концу апреля. Но вы можете зарегистрироваться на подачу визы через Премиум Сервис Зал на 26 апреля, стоимость - 160 рублей за одно заявление, - предложили альтернативу в визовом центре Литвы.

Журналисты зашли на один из форумов. Комментарии неутешительны: «В ВЦ (визовом центре. - Ред) народу тьма, автоинформатор не замолкает... Давно такого не видел», «Уже 3-й день нет свободных дат».

- Даты нужно ловить целый день. Я видел, что бывают утром, потом после 13.00 (кто-то взял в посольство и отказался от резервного варианта в ВЦ), а также ближе к 18.00 может быть, и даже в 19 часов. Может и ночью быть в теории. Я смотрел дату каждые 20 - 30 минут, иногда чаще, - пишут на форуме.

Караулить даты во время работы каждые полчаса сложно. Была не была, набирают в агентство, которое обещает: «Откроем многократную визу в чистый паспорт на 1 год».

- Поездка 2 июля? Приходите к нам с паспортом уже сейчас - и через месяц будете с визой. Не беспокойтесь, мы заранее бронируем даты в визовых центрах и посольствах. Стоят услуги 60 евро.

Считают в уме: 60 евро за визу, 20 - за услуги визового центра и еще 60 евро - агентству, плюс страховка… Многовато. И начинают подозревать, кто именно забронировал все ближайшие даты. На всякий случай набирают журналисты во второе агентство, которое обещает сделать «мультик» за месяц и всего за 59 рублей.

- Сейчас даже наши программисты с трудом получают свободные даты. Вероятно, из-за католической Пасхи 21 апреля, многие к родным поедут. Но вы не переживайте, за месяц сделаем, - обнадеживают меня.

Журналисты оставляют это как запасной вариант и идут за лайфхаками к путешественникам. Они-то уж точно в курсе, что делать в такой ситуации!

- Я уже лет пять хожу за многократными визами в Литву, последнюю забрала буквально на днях, - делится знаниями блогер Александра Тылец. - Чтобы записаться в литовское посольство, нужно было сильно постараться. Наверное, из-за подготовки к отпускам и предстоящего подорожания виз (см. «КСТАТИ»). Я две недели ловила даты. Их показывают в 13 - 14 часов, но быстро разбирают. Следить лучше всего с помощью сервиса visadays. Регистрируешься - и тебе приходят уведомления, когда появляется свободная дата.

Система действительно работает и показывает, что свободные даты появляются. Вот только ровно с этого момента сайт перестает работать, а как приходит в себя - мест нет. Мистика!

Польский шенген: идти нужно не в консульство, а в визовый центр

Получить польский шенген можно в визовом центре или через турфирму. Можно попробовать обратиться за визой и в консульство напрямую, но мы не нашли тех, у кого это получилось. Зарегистрироваться по телефону нельзя, лишь три раза в месяц (8, 18 и 28 числа) в 19.00 можно попытать счастья в системе e-konsulat. На какие даты будет открыта онлайн-регистрация, понять заранее нельзя.

Сайт визового центра показывает, в какой день появляются свободные окошки для подачи виз. Нажимаем на онлайн-регистрацию - и снова неудача, сайт лежит. Звоним в визовый центр, трубку берут после нескольких гудков:

- К сожалению, свободных дат для подачи документов на польскую визу в Минске нет. Но вы можете следить за информацией о доступных датах на сайте визового центра. Примерно раз в неделю-две появляется доступные дни. Напрямую в консульство вы не можете обратиться, таковы правила, - ответили нам.

Некоторые минчане регистрировались в польские визовые центры небольших городов (например, в Барановичи, Пинск, Лиду), мол, там есть даты, а очередей нет. Но далеко не у всех получится съездить туда в рабочий день.

- Я сам ни разу не смог словить дату в польском посольстве! Если появляется дата, ее настолько быстро забирает, что начинаешь подозревать, что это делают боты, - откровенно говорит директор одной из турфирм. - У меня неаккредитованная турфирма, поэтому подача заявлений для клиентов только личная. У аккредитованных появляются свои даты для клиентов, они сразу бронируют 100 - 200 человек. Но и там не всем хватает мест, многие работают через визовые центры.

Итак, что же остается делать? Если виза нужна срочно, а платить посредникам не хочется - есть смысл обращаться в визовые центры других городов. Там обычно не такое плотное расписание и окошки иногда появляются. Второй вариант - караулить свободные даты на visadays.com (но только для литовского шенгена) или доплатить агентствам. Тем, кому пока не горит, остается ждать: возможно, после Пасхи желающих получить визу поубавится.

Шенген или подорожает до 80 евро

Евросоюз объявил, что шенген для стран, которые не заключили соглашение об упрощении визового режима, подорожают с 60 до 80 евро. В отличие от соседей у Беларуси такого соглашения нет.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Посольство Литвы: https://by.mfa.lt/by

Визовый центр Литвы www.vfsglobal.com.

Визовый центр Польши: http://www.vfsglobal.com/poland/belarus

Мониторинг свободных дат для литовской визы http://visadays.com