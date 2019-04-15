Потепление в Беларуси начнется во вторник 15.04.2019, 18:11

На текущей неделе в дневные часы температура воздуха будет достигать 15-17 градусов тепла.

Потепление в Беларуси начнётся во вторник. На текущей неделе в дневные часы температура воздуха будет достигать 15-17 градусов тепла, сообщает Белгидромет.

16 апреля преимущественно на юге страны прогнозируются небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Ночью ветер будет с порывами до 4-9 м/с, днём — до 12-14 м/с. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +5 градусов (на западе — 1-3 мороза), в дневные часы — 9-15 градусов со знаком плюс (на Брестчине местами — 6-8 тепла).

В среду, 17 апреля, будет преимущественно без осадков. Порывы ветра могут усиливаться до 14 м/с. Ночью ожидается от -1 до +5 градусов (местами при прояснениях — до -3), днем — 11-16 тепла.

В четверг, 18 апреля, также осадки не прогнозируются. В ночные часы будет от -3 до +3 (на западе — 4-5 тепла), в дневные — 11-17 градусов выше нуля.