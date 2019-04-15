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Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник

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  • 15.04.2019, 19:58
  • 4,415
Александр Данилюк

Это следует из анонса на сайте телеканала.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не придет сегодня в студию ICTV на "Свободу слова", чтобы дебатировать с президентом cтраны Петром Порошенко.

Вместо него в программе примет участие советник Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк. Это следует из анонса на сайте телеканала, передает liga.net.

Вчера, 14 апреля, во время своего выступления на НСК Олимпийский, куда также не явился Зеленский, Порошенко пригласил его на эфир канала ICTV 15 апреля.


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