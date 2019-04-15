Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась 15.04.2019, 21:25

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Из-за пожара часть собора Парижской Богоматери оказалась полностью уничтожена.

Крыша собора Парижской богоматери полностью обрушилась вслед за шпилем здания, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Пожарным пока не удается справиться с огнем.

«Пожар до сих пор не потушен, территория оцеплена, кругом много машин скорой помощи, жизнь в городе остановлена. По моим ощущениям, от собора вряд ли что-то останется», — заявил РБК очевидец пожара Андрей Войтович.

Представитель собора Андре Фино ранее сообщил, что часть здания утрачена безвозвратно. «Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, больше не осталось», — рассказал он Le Monde.

Работа пожарных осложняется тем, что огнем охвачена часть здания, находящаяся на большой высоте. Из-за этого брандспойты не могут охватить весь очаг пожара.