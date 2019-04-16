Дмитрий Мильчаков освободился для сборной Беларуси 16.04.2019, 11:44

Дмитрий Мильчаков

Фото: by.tribuna.com

Тренерский штаб сборной связался с вратарем.

Голкипер Дмитрий Мильчаков освободился для сборной Беларуси. Его команда «Пльзень» 15 апреля проиграла «Тршинецу» (1:5) в решающем матче полуфинальной серии чемпионата Чехии и завершила сезон, сообщает пресс-служба ФХБ.

Дмитрий Мильчаков в заключительном поединке вышел на лед в первом периоде, заменив пропустившего три шайбы Доминика Фредля. Белорус также пропустил однажды после 12 бросков. Пятая шайба влетела в уже пустые ворота «Плзени».

После игры тренерский штаб сборной Беларуси связался с вратарем, который выразил готовность присоединиться к национальной команде. Дмитрий прилетит в Беларусь в среду, 17 апреля.