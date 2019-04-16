Фокус-покус от чиновников 2 16.04.2019, 14:29

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Иллюстрационное фото

В Мозыре ИП оштрафовали за лишних два миллиметра в каблуке.

Объединение «Перспектива» рассказала об абсурдной ситуации, в которую попал предприниматель.

Как сообщает организация, в Мозыре над индивидуальным предпринимателем после проведения проверки Госстандартом состоялся суд из-за некачественной детской обуви, которую якобы продавал ИП. Удивление ИП вызвало, что основанием для проверки послужила информация от крупной торговой кампании «ШагоВита».

«Один примечательный факт, на который стоит обратить внимание – дата обращения от «ШагоВиты» стоит 05 октября 2018 года! То есть, на тот момент действовал мораторий на проверки и Госстандарт торжественно обещал на всех углах, что трогать не будут. И они свое обещание выполнили – действительно, в 2018 году не трогали.

А теперь внимание, очередной фокус-покус от чиновников – в 2019 году материалы проверок берут из 2017-2018 годов! Кстати, это подтвердилось в Мозыре, когда судья посетовал, что дела будут, потому что жалоб в прошлые года накопилось немало. И тогда в чем был смысл моратория, когда задним числом подают в суды по прошлогодним жалобам?!», – задается вопросом «Перспектива».

В результате суд решил выписать штраф в отношении ипэшника в размере 50% от реализованной продукции. Но интересно в этой ситуации другое: причина, по которой местные власти посчитали продукцию некачественной.

– Судья сказал, что с детской обувью я первый нарушитель, а вообще каждый день кого-то штрафуют, так как мы, ИП, создаем небезопасные условия жизни окружающих, в частности детей, в частности детей.

По моим протоколам, сплошной абсурд. Не указан адрес производителя на этикетке, не указан месяц производства обуви, а только год, а высота каблука на 2 мм превышает норму.

Смех… да только не смешно будет, если начнут «хлопать» всех подряд и часто, измеряя толщину швов, – рассказал в комментарии сайту «Перспективы» предприниматель.