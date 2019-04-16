Министр культуры: Я против внедрения белорусского языка 12 16.04.2019, 16:12

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Юрий Бондарь

Фото: ctv.by

Министр Бондарь заявил, что выступает против административных мер по поддержке родного языка.

Министр культуры Юрий Бондарь стал гостем передачи «Ничего личного», которую ведет руководитель телеканала ОНТ Марат Марков. Министр культуры высказался, в том числе, и о белорусском языке, пишет nn.by.

Марат Марков сослался на высказывания Александра Лукашенко в ходе состоявшегося недавно «Большого разговора»:

— Беларусь ничего не потеряла от того, что у неё два государственных языка, тем не менее белорусский язык нужно поддерживать, и мы эту поддержку видим, и видим буквально сейчас везде. Меняются названия улиц на белорусские названия, мы видим это на билбордах, даже просто люди с удовольствием носят майки и с белорусской символикой, и с белорусскими надписями. Последние встречи показали, что некоторые наши соседи несколько с озабоченностью смотрят на то, что в стране поддерживается белорусский язык и воспринимают это как чуть ли не проявление национализма. Но в каком направлении эта поддержка должна развиваться дальше?

— Это очень сложный вопрос, — ответил министр культуры. — Я считаю, что он лежит в плоскости общественного сознания и не меняется быстро. Мы тогда заговорим на белорусской мове, когда каждый из нас почувствует эту потребность сделать свой выбор между государственными языками в пользу белорусского.

И более того, я против любых административных мер по внедрению языка, мы это прошли вначале 90-х годов.