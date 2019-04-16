Не навредить, так напакостить 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

16.04.2019, 19:02

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Да и напакостить они уже не могут.

Александр Жаров, на минуточку являющийся главой Роскомнадзора, на полном серьёзе рассказал о том, "что заблокировать telegram, конечно, не удалось — зато он стал работать значительно медленнее (на самом деле нет) и это безусловно успех".

Путинская элитка окончательно теряет связь с реальностью, пребывая в своей собственной чудной кокаиновой долине вечных снов, растений и цветов.

Иначе подобные заявления оправдать никак нельзя.

Ты возглавляешь целую государственную федеральную службу. Получаешь огромные бюджеты. В результате не можешь заблокировать на территории подконтрольной страны один единственный мессенджер и затираешь какую-то чушь про то, что "он стал работать медленнее и с перебоями".

Даже если так, хотя все сравнительные данные это опровергают, тебе не на это выделялись миллиарды. Тебе давалось совсем другое задание.

"Не навредить, так напакостить" — в последнее время становится официальным девизом российских чиновников эпохи "позднего путинизма".

Даже жалко их немного: ведь и напакостить толком не могут.

Ни на что они не годные, никому они не нужные — забавы ради.

Телеграм-канал «Запретное мнение»