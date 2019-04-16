Белорусы переплыли Гибралтарский пролив 16.04.2019, 21:18

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Источник: onliner.by

Это сложный заплыв, который хотят добавить в свою коллекцию многие атлеты.

Николай Горов — бизнесмен. Помогает людям получать разной масти визы в столице нашей родины. В какое-то время Николай решил, что переплыть Минское море — так себе достижение, и стал мечтать о Ла-Манше. Там 33 км пути и холодная вода. Правда, чтобы выйти на уровень покорения этого пролива, надо потренироваться на дистанциях попроще. Хотя «попроще» — тоже весьма относительное слово. В общем, на прошлой неделе Николай и его товарищ Александр Ковальков переплыли Гибралтарский пролив. Там 15 км пути, косатки и тоже холодная вода, пишет «Онлайнер».

Это сложный заплыв, который хотят добавить в свою коллекцию многие атлеты. Первая сложность — холодная вода. В случае белорусов было 15 градусов. Второй момент — сильное океанское течение. Третий момент — активное судоходство. Четвертый — не менее активная живность (косатки, медузы и прочие божьи твари). Плюс ко всему заплыв межконтинентальный (между Европой и Африкой), что тоже добавляет статуса. Расстояние — 15 км. Можно нарисовать маршрут по прямой, получится 14,4 км. Но рисовать маршруты в условиях океанского течения сложно.

Как все это происходит. Ты отправляешь заявку — ее подтверждают. Вроде бы просто, но на одно место претендуют по 10 желающих. Заявка в итоге оформляется на лодку. Можно плыть одному, а можно в группе до четырех человек. За каждого дополнительного пловца надо доплатить 550 евро к уже потраченным 1950 (это стоимость заявки).

Источник: onliner.by

— Наш бюджет на один только заплыв — 2500, — говорит Николай. — Плюс в моем случае два года тренировок под присмотром специалиста, гидрокостюмы (нам их отдали со скидкой), гели, чтобы питаться во время дистанции (на 60 евро их купили), билеты на самолет, гостинца и так далее. Все траты — что-то в районе пяти штук на двоих.

Белорусы попали на дистанцию, по сути, случайно. Только потому, что вода холодная. Какие-то ребята отказались от своего слота. Организаторы прислали письмо: «Вода будет ледяная — 14—16 градусов. Если хотите, пожалуйста. Кто первый ответит, тот и поплывет».

— Я быстро написал письмо, получил положительный ответ и потом стал всем предлагать присоединиться ко мне. Саша согласился.

Александр Ковальков — мастер спорта и чемпион страны по плаванию, который заведует собственной школой. Правда, спринтер, а не стайер. Но опыта хватило.

Николай — больше любитель. Так что его подготовка заняла пару лет ежедневных занятий.

Основная подготовка происходила в Беларуси. Ребята готовились по отдельности каждый день. А по субботам работали вместе, проплывая марафонскую дистанцию (10 км), чтобы привыкнуть друг к другу.

Когда приехали в Испанию, тренировались ежедневно на открытой воде. В первый день волны не давали в нее зайти. Когда все-таки зашли, у обоих возникли мысли, что вообще капец. Настолько было холодно.

— Ног не чувствуешь, ступней. Скулы сводит, зубы стучат, — делятся впечатлениями Николай и Александр. — Две недели привыкали к условиям в любую погоду. В открытой воде надо плавать с буями, чтобы тебя лодка не переехала. Так был день, когда оба наших буя вырвало волнами. Пришлось догонять. В буе есть отделение, в которое мы клали ключи от машины. Так как в первые дни нас обворовали. Хорошо, что потихоньку привыкли. Когда в Минске в следующий раз выключат горячую воду, вообще проблем не будет.

Помимо погодных приколов оказалось, что Сашу, который полжизни провел в воде, укачивает на волнах. Поход в аптеку решил проблему.

— Испанцы из лодки, которая нас сопровождала, спросили перед заплывом: «Ребята, а где вы вообще тренировались?» — «Ну, в бассейне. Моря у нас в стране нет». Потом ребята стали общаться между собой на родном: «Они плавали только в бассейне. Мы их не довезем…» — рассказывают мужчины.

Плавание в Гибралтарском проливе запрещено. Так что когда спортсменам все-таки дают добро, без сопроводительной лодки никак не обойтись.

— Каждый год плывут от 60 до 100 человек. Потому что правительством выделяется не так много квот на пересечение пролива. Он обладает экономической важностью для Испании. В день проходит около 300 судов. При этом во время заплыва канал не перекрывают. С нами просто двигаются две лодки. Они общаются по рации с другими судами и подгадывают момент, чтобы спортсмены спокойно прошли между ними. Все время идут переговоры. Но мы даже не заметили больших судов. Только потом рассмотрели их на фотках. Это такое сопровождение, чтобы ничего плохого не случилось.

Источник: onliner.by

Пролив — еще и путь миграции косаток. Так люди на лодках еще контролируют их приближение.

— Они прокладывают правильный курс с учетом течения. Сам ты такое расстояние не преодолеешь, просто не будешь знать, куда двигаться. Наше итоговое время составило 3 часа и 3 минуты. Это примерно 23-е место из всех, кто пересекал пролив в гидрокостюмах. Их всего 800 человек. И примерно десятое место из всех, кто пересекал пролив без гидрокостюмов. Это еще 650 человек. В общем и целом 1400 человек переплывали пролив. Наше время — весьма неплохое. Испанцы с прошлого лета никого так быстро не перевозили.

Лодок сопровождения две. Первая называется «Колумба». Это более-менее серьезное судно. Вторая «Зодиак» — просто надувная лодка. Там едет судья соревнования по имени Фернандо и наблюдает, чтобы никто не пренебрегал регламентом, а его красивая племянница Нурия кормит всех страждущих гелями.

Источник: onliner.by

— Это история про то, что мы все всё можем. Из Беларуси ты или Испании — вообще неважно. Главное — поставить цель. По ходу движения мы планировали максимум пять остановок, чтобы выпить изотоников и заправиться гелями. У нас были с кофеином, они пульс учащали. Но после каждого минутного перекуса тебя сносит на 200 метров. Мы старались делать их быстрыми — секунд 30. И в итоге вместо пяти сделали только три, — говорит Александр.

— Белорусам в Марокко нужна виза. А у нас их не было — испанцы сказали: «Да не, не надо, просто паспорта возьмите с собой — и все». В итоге пловцы добираются до нужной скалы, там их встречают пара-тройка обалдевших от происходящего местных рыбаков со спиннингами... Дальше свисток — и всех быстро грузят в лодку «Колумба» и увозят обратно. Видимо, пока пограничники не приехали, — смеется Николай.

Источник: onliner.by

Это третья попытка белорусов переплыть Гибралтар. Первая была успешной. Ее осуществил Дмитрий Егоров. 3 часа 8 минут потребовалось ему, чтобы закрыть маршрут в 16,3 км.

Вторую в 2016-м попытался осуществить Владислав Савин. В итоге белорус проплыл около 18 км за 5 с половиной часов. До финиша оставалось несколько километров. Но обстоятельства в этот день не позволили никому из группы достичь вплавь африканского берега. Течение сносило группу в сторону базы береговой охраны африканской страны. Пловцы по требованию марокканской полиции вынуждены были взойти на борт катера, так как вышли из нейтральных вод.

— Гибралтар — этап накопления опыта. Глобально впереди Ла-Манш, белорусов, говорят, там еще не было, — отмечают ребята.