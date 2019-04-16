МАЗ вновь стал самым быстрым на этапе гонки в Африке 1 16.04.2019, 22:01

Белорусские гонщики пришли первыми на третьем этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge.

Победителем заезда на этот раз стал Алексей Вишневский. А лидер команды Сергей Вязович финишировал в первой пятерке, рассказали belmir.by на Минском автозаводе.

В третий день гонщики проехали 372 км по пересечённой местности. Путь пролегал через русла рек и высохшие соляные озера. Белорусские экипажи справились с маршрутом без особых трудностей, как, впрочем, и основные соперники.

Алексей Вишневский показал лучшее время – 4 часа 51 минута. Позади него расположились три голландца, в том числе занявший второе место Роланд Фоерман с почти 2-минутным опозданием. Сергей Вязович приехал пятым, проиграв около 4 минут.

В общем зачете пока первенствует Роланд Фоерман на грузовике MAN. Следом идет его партнер по команде Петер Верслёйс.

Третье место занимает Сергей Вязович, отставая от лидера гонки более чем на 16 минут. Кстати, накануне организаторы пересмотрели GPS-приборы и все же сняли с экипажа штрафные 10 минут. Строчкой ниже разместился Алексей Вишневский, которого отделяют от первого места 27 минут.

Четвертый спецучасток будет одним из самых протяженных – 425 км. В то же время организаторы обещают много скоростных отрезков, на которых предстоит проявить пилотские навыки. Скрасят поездку красивейшие ландшафты вдоль пути.