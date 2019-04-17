Михаилу Жемчужному отказали в амнистии 17.04.2019, 18:01

Михаил Жемчужный

Фото: svaboda.org

Политзаключенному отказали в амнистии, так как она предусматривается только по «наркотической статье».

Витебский правозащитник Леонид Светик обратился к депутатам белорусского парламента с предложением внести в закон об амнистии лиц, осужденных по статьям 375, 376 и 431 Уголовного кодекса, согласно которым отбывает сейчас наказание политзаключенный Михаил Жемчужный.

Но «депутаты» ответили, что применение «акта гуманизма» возможно только к осужденным по ст. 328 УК (так называемая «наркотическая статья). Об этом сообщает «Віцебская Вясна».

В своем обращении в «палату представителей» Леонид Светик предложил «депутатам» воспользоваться своим правом на окончательную редакцию текстов законодательных актов и включить в закон об амнистии лиц, осужденных по статьям 376 (ч. 1, ч. 2), 375 (ч. 1) и 431 (ч. 1, ч. 2) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На сегодня наказание в местах лишения свободы по этим статьям отбывает только один человек – политзаключенный Михаил Жемчужный.

«Амнистия этого человека будет актом гуманизма со стороны государства, продемонстрирует стремление белорусских властей к выполнению международных стандартов в области прав человека», – отметил в обращении правозащитник.

Однако председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Валентин Михневич уверяет Светика, что его обращение «по вопросу применения амнистии в отношении лиц, осужденных по статье 328 УК РБ», рассмотрены. Рассказывает о принципе коллегиальности при разработке амнистии и перечисляет названия органов, которые определяли перечень статей, на которые распространялась предыдущая амнистия.

«13 марта 2019 года постоянная комиссия «палаты представителей» по национальной безопасности рассмотрела вопрос о возможности применения этого акта гуманизма со стороны государства к лицам, осужденным по статье 328 УК, и направила письмо в МВД РБ с просьбой учесть наши предложения при подготовке указанного законопроекта», – написал Михневич.

Правозащитник Леонид Светик утверждает, что ни в нынешнем обращении в ПП НС, ни раньше не поднимал тему амнистии осужденных по 328-й статье.

«Тема эта очень важна. Наверное, члены комиссии получили очень много обращений о необходимости амнистии осужденных по «наркотическому» статье, поэтому не исключаю, что произошла путаница. Но я так и не получил ответа на свое предложение – амнистировать политзаключенного Михаила Жемчужного. Это досадно…»- говорит Леонид Светик.

Между тем, 17 апреля предполагаемый список статей, осужденные по которым могут подпасть под амнистию в 2019 году, опубликовал портал tut.by. Согласно законопроекту, который попал к журналистам, амнистия коснется и казненных по «наркотическим» статье. Но только частично. В частности, на два года могут сократить сроки заключения несовершеннолетним и на 1 год – осужденным по частям 1,2,3 ст. 328.