Аваков: Ожидаем на дебатах на «Олимпийском» 60 тысяч зрителей 7 17.04.2019, 18:24

1,287

Фото: reuters

Дебаты состоятся 19 апреля.

Министерство внутренних дел ожидает около 60 тысяч зрителей во время дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем на этих дебатах 60 тысяч человек, граждан нашей страны, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности", - сказал Аваков.

По его словам, между штабами Зеленского и Порошенко пока существуют разногласия по поводу проведения дебатов, поэтому МВД пригласило представителей штабов на встречу на 17:00, чтобы принять окончательное решение.

"Фан-зона будет использована в полном объеме, мы продумаем, как разместить людей, чтобы это было безопасно", - добавил министр.