ФАС РФ: У предложения Беларуси повысить тариф на транзит нефти через ее территорию нет оснований 9 17.04.2019, 21:14

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Фото: izvestia.ru

Москва не увидела причин для роста цен на транзит нефти по просьбе Минска.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сочла доводы Минска о необходимости почти на четверть повысить тариф на транзит нефти через трубопровод «Дружба» необоснованными, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления службы по топливно-энергетическому комплексу Дмитрия Махонина.

По его словам, к таким выводам ФАС пришла после селекторного совещания с коллегами из белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа. Соответственно, вопрос уходит теперь в область планового регулирования тарифов», — сказал Махонин, напомнив, что очередной пересмотр тарифа должен пройти до 1 февраля 2020 года.

Если и по нему не будет найдено обоюдное решение, то тариф индексируется на 3% от уровня инфляции в России, добавил Махонин.

В начале апреля Минск уведомил российскую компанию «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 23%. Свое предложение белорусская сторона мотивировала экологическими соображениями, рассказывал советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

Ранее также стало известно, что Лукашенко призвал правительство решительнее действовать в ситуации с трубопроводом и даже перекрыть его на ремонт, если есть такая необходимость.

«Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал Лукашенко, упомянув ограничения экспорта продуктов из Беларуси, которые регулярно вводит Москва. Он подчеркнул, что раньше Беларусь ремонтировала нефтепровод «в авральном порядке», так как понимала убытки Москвы от этого, но сейчас призвал делать ремонт, если он необходим.

После призыва Лукашенко вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории страны, нуждаются в ремонте, так как эксплуатируются уже давно. По его словам, Минску придется для ремонта либо ограничить, либо перекрыть поставку нефтепродуктов по нему.

В «Транснефти» на это заявили, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное и устранение дефектов не требует остановки прокачки.

Нефтепровод «Дружба» пролегает от города Альметьевска в Татарстане через Самару, Брянск и белорусский город Мозырь, где разветвляется на два участка — северный и южный. Первый проходит через Беларусь, Латвию, Литву, Польшу и Германию, второй идет в Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Его общая протяженность составляет 8,9 тыс. км. Трубопровод построили еще в 1964 году.