Форум свободной России запустил санкционный «список Путина» 18.04.2019, 9:17

Иллюстрационное фото

В него вошли почти 300 человек.

Базирующийся в Литве Форум свободной России объявил о запуске проекта "Список Путина" – постоянно обновляемую базу данных, куда организаторы включают лиц, которые, по их мнению, напрямую отвечают "за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, нарушение прав человека, ведение агрессивной войны и оккупацию территорий других государств, пропаганду ненависти, разграбление России и другие преступления путинского режима, как внутри страны, так и за рубежом", сообщает Newsader.

"Список призван стать основой для введения персональных санкций в отношении его фигурантов", – говорится на сайте Форума.

По словам организаторов, документ представлен американским властям и скоро будет продемонстрирован посольствам западных стран в России. Это делается с тем, чтобы убедить западные правительства ввести "визовые и иные ограничения к фигурантам".

В беседе с Newsader представитель Форума Даниил Константинов заявил, что в настоящее время сформировано уже 80 полноценных досье на каждого из фигурантов Списка, общее число которых достигает 296 человек. Они размещены на сайте в разделе "Персоны", где представлены соответствующие фотографии с именами фигурантов, биографиями и описанием предполагаемых злодеяний.

В зависимости от роли, которую участники играют в нынешней политической системе РФ, они сгруппированы по различным категориям:

- "Владельцы" – группа лиц, "захвативших и преступно удерживающих власть в стране". В их числе указаны президент Владимир Путин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие.

- "Исполнители" – чиновники и депутаты, реализующие "политику руководства России по преступному удержанию власти в стране";

- "Праворазрушители" – судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, сотрудники спецслужб и их агенты, ответственных за репрессии против оппозиции;

- "Агрессоры" – официальные лица, ответственные за реализацию "внешнеполитической агрессии, развязывании войн и оккупации территории других стран, нарушение норм международного права и международных договоров в интересах руководства РФ";

- "Олигархи и коррупционеры" – бизнесмены и госслужащие, обогатившиеся за счет участия в государственной системе России;

- "Пропагандисты" – распространители "государственной информации, намеренно искажающей и обманывающей людей в интересах политического руководства РФ и насаждающей в общественном мнении агрессию, атмосферу ненависти и политическую нетерпимость";

- "Пособники" – те, кто извлек из сотрудничества с российскими властями преступную выгоду "в частных интересах";

- "Выгодополучатели" – круг "иностранных партнеров российской власти", содействующих "разрушению принципов международного права и международной политики мира, демократии и противодействия коррупции".

Как утверждается, внесение фигурантов в Список происходит в результате обсуждения и голосования участников на заседаниях Форума свободной России, которые регулярно проходят в Литве.

"На предстоящем Форуме, который пройдет 8-9 июня в Тракае (Литва), состоится презентация полной версии сайта с досье и голосование по включению в Список новых фигурантов", – говорится в сообщении.

"Список Путина" составляется с конца 2017 года. Он был принят на Четвертом Форуме свободной России в Вильнюсе.