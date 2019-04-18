Белорус из развозчика пиццы стал тестировщиком в «чуть за тридцать» и не зная английского 18.04.2019, 9:24

Бывший курьер рассказал всю правду о своей работе.

Антон был курьером в пиццерии, работал менеджером по продажам на холодных звонках, сторожем, разнорабочим на стройке, устанавливал пожарные сигнализации, продавал натяжные потолки, автомобильные шины и даже книги. Парень говорит, что всегда считал эти работы временными и искал другую сферу — ту, в которой мог бы себя реализовать. Когда Антон разменял четвертый десяток, он пришел в IT: без знания английского и со смутными представлениями о том, как все устроено, пишет onliner.by.

Привозишь пиццу, а тебе грозят нос разбить

— Курьером работал от безвыходности, просто чтобы сводить концы с концами, пока искал что-то более стоящее. Пиццы развозил примерно полгода. Я прекрасно осознавал, что это всего лишь промежуточный этап и он рано или поздно завершится.

Быть курьером непросто. Бывали ситуации — в основном в выходные и по ночам, — когда привозишь пиццу, а тебе открывает очень пьяный мужчина под два метра ростом. И ты с ним ведешь себя дружелюбно, улыбаешься, а он: «А давай я тебе нос разобью». Это еще корректная версия.

Когда тебе за тридцать, сложно найти первое место работы в совершенно новой сфере. У меня высшее экономическое образование, которое никак не помогало в этом начинании, не было никакого опыта работы даже в смежных отраслях. Для того чтобы найти и получить это самое первое рабочее место, мне потребовалось два года.

Тяжело так долго находиться в постоянном поиске, особенно если учесть, что я человек семейный. Мне было сложно в подвешенном состоянии, хоть я и старался работать на совесть, какую бы должность ни занимал.

Решение работать в IT не могу назвать спонтанным. Я поменял много профессиональных сфер — искал себя. Если уж быть откровенным, то выбрал IT-сферу во многом из-за достойного уровня зарплат. Но при этом мне важно было найти место, где будет еще и комфортно. В итоге я захотел попробовать себя в тестировании.

Курсы длятся полгода-год — чему можно столько обучать?

— Первым делом стал искать профильные курсы, параллельно начал изучать тематические источники. Я с самого начала понимал, что нужно закладывать основы самому: читал рекомендуемую литературу, изучил множество ресурсов. Многие уверены, что в IT люди зарабатывают деньги просто смотря видео на YouTube. Но я знал, что дело только в личной мотивации, готовности изучать и применять новое.

Сейчас в Минске очень много компаний предлагает пройти обучение на курсах по IT-специальностям. Я не могу подсказать какой-то лайфхак, чтобы выбрать, куда пойти учиться. Тут все до банального просто: гуглить, читать отзывы о преподавателях и самих компаниях, искать оптимальное соотношение цены и качества. Есть курсы, которые стоят неподъемных денег. Не знаю, возможно, там готовят каких-то суперспециалистов, но как-то слабо верится. Еще видел курсы по тестированию, которые проводятся на протяжении полугода или даже года. Я не понимаю, чему там можно столько обучать.

Если честно, обладая небольшим опытом, могу сказать, что всю информацию можно почерпнуть из литературы. Главное — знать, где искать. Гораздо важнее и сложнее найти практику. Курсы хороши как раз для того, чтобы тебе подсказали, где именно брать информацию и как эти знания лучше применять на практике.

Я прошел несколько профильных курсов, первые были платными в крупной компании. Сразу понял, что реальность идет вразрез с моими представлениями. В группе было около двадцати человек. На мой взгляд, это многовато для того, чтобы суметь уделить время каждому. В неделю было несколько часов занятий в аудитории, а потом — домашние задания, когда открываешь какой-нибудь сайт и начинаешь тестировать. И вот это действительно очень увлекательно и интересно. Надо отдать должное: на курсах был хороший преподаватель, толковый раздаточный материал — это очень помогло. После прохождения курсов могли сразу принять на работу в компанию, но я не прошел.

Е-мое, что со всем этим делать?

— Можно было оставить тестирование и не искать работу. Но мотивация не давала этого сделать. Появился интерес к сфере, хотелось зарабатывать, сформировалось представление о том, чем на самом деле предстоит заниматься. Мне понравилось — решил, что буду пробовать дальше. Стал делать упор на специализации и изучать тестирование не по общим схемам, а точечно. Пробовал себя в программировании, пошел на курсы по 1С. Мне просто хотелось понять: разработка — это мое или нет. Тестирование показалось более интересным. Конечно, после курсов все хотят сразу устроиться на работу. Я тоже хотел, чтобы по прошествии трех месяцев меня приняли в какую-нибудь компанию. Но так не случилось.

Дальше пошел на практикум по тестированию. И это было лучшее из моих решений. Действительно полезные курсы, потому что нам буквально давали кусочек проекта, который разрабатывался, с описанием и документацией, и просто говорили: «Делай!» Это вызов, и очень интересный. Сначала, конечно, открываешь и думаешь: «Е-мое, что со всем этим делать?» А потом начинаешь читать документацию, проходишь весь процесс и так постигаешь профессию. Когда читаешь о тестировании в книгах, все кажется очень простым. Но работа с реальным проектом позволяет понять, как это на самом деле.

Пройденные курсы — не гарантия рабочего места

— Нужно понимать, что при всей соблазнительности IT-профессий новичку так или иначе придется много вкалывать. Нет, не просто работать, а именно вкалывать. Я успел пообщаться со многими людьми, которые хотели попасть в IT из других сфер без опыта работы, и зачастую они уверены, что пройденных курсов будет достаточно. Кто-то даже убежден, что после курсов его должны устроить на работу. Есть иллюзия того, что после трехмесячного обучения тебя ждут сотни выгодных предложений в крупных IT-компаниях. Но это, увы, не так.

Есть странное представление о работе тестировщика в частности. Многие уверены, что достаточно просто изредка открывать какой-то сайт, смотреть, правильные ли там буковки, и не забывать чаевничать.

Может, лет десять назад такое и прокатило бы, когда не было хайпа вокруг этой сферы и существовало понятие «обезьяний тестировщик». Но сейчас это точно уже не актуально.

Есть мнение, что тестирование — очень монотонное занятие. Безусловно, это так, но многое зависит от продукта, который разрабатывает компания. Первая моя работа в тестировании была на компанию, которая разрабатывает банковское ПО, и, признаюсь, мне бывало скучновато. Но каждому свое. В любом случае для меня эта работа была хорошим стартом. Сейчас сфера другая, и стало очень даже весело, каждый день есть что-то новое.

Изучаю — значит, не дешевею

— Мне нравится IT-среда, она более раскрепощенная. Я работал в разных сферах, и везде своя специфика. Но здесь мне нравится непринужденная и очень дружелюбная атмосфера. Вместе с тем у каждого свой функционал и ответственность за его выполнение. У меня отличная команда, интересный проект — я очень доволен.

Хотелось бы в будущем расти в профессиональном плане. Но пока я откровенно вижу определенные пробелы в знаниях и стараюсь их заполнить. Пытаюсь компенсировать недостаток технического бэкграунда. Сейчас для меня главное — создать прочную фундаментальную базу. Чем больше различных программ и технологий я освою, тем полезнее это для меня и тем эффективнее я сам как сотрудник.

Тестирование — это не та профессия, где можно один раз все выучить и всю жизнь работать. Желательно каждый день изучать что-то новое. Конечно, такое не всегда возможно, но меня подстегивает осознание того, что я повышаю свою ценность как специалиста на рынке. Изучаю — значит, не дешевею.

Есть еще один нюанс. Первоочередным навыком тестировщика, да и почти любого айтишника, является знание английского языка. Не то чтобы я совсем его не знаю, но уровень явно не достаточен. Мне повезло, потому что я работаю в компании, которая специализируется на русскоязычном рынке, и пока мой английский — не приговор. Но в целом сразу после того как подтяну технические моменты, займусь английским вплотную.

Да, сейчас усваиваю информацию не так легко и быстро, как в 15—20 лет. Но стараюсь последовательно и методично заниматься образованием. Главное — понимать, для чего ты это делаешь. Никто не сможет долго заставлять себя учиться только ради того, чтобы его погладили по голове и сказали, что он молодец. Это неэффективно и не очень-то оправданно. А вот если ты сам понимаешь, что тебе это полезно, знаешь, где это применить, знаешь, как это пригодится и при каких условиях поднимет зарплату, то это мотивирует!

Пока планы на будущее у меня скромные — стать хорошим специалистом, быть эффективным в своей деятельности, профессионально и личностно развиваться.